NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag einmal mehr einen Rekord aufgestellt. Er stieg im Handelsverlauf bis auf 22 044,85 Punkte, sodass er den siebten Handelstag in Folge mit einer Bestmarke verbuchen konnte. Dann aber verließ die Anleger vor dem am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Mut. Letztlich schloss der Leitindex nur knapp mit 0,04 Prozent im Plus bei 22 026,10 Punkten. Immerhin war dies schon der achte Tag, den er mit positivem Vorzeichen beendete. Allerdings hat er in diesem Zeitraum nur um 2,4 Prozent zugelegt.

Wie schon in den Handelstagen zuvor schlug sich der Leitindex besser als seine Indexkollegen aus den USA, bei denen die Rekorde schon einige Tage zurückliegen. Für den S&P 500 ging es am Donnerstag um 0,22 Prozent auf 2472,16 Punkte abwärts. Der Technologiewerte Nasdaq 100 fiel um 0,39 Prozent auf 5891,20 Punkte.

Klare Impulse blieben Mangelware, auch von Konjunkturseite. Die Auftragseingänge in der Industrie erfüllten die Erwartungen, während sich die Stimmung der US-Dienstleister im Juli überraschend deutlich verschlechtert hatte. Ein paar Punkte ließ der Markt noch liegen, als späte Meldungen über mögliche Schritte des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller in der Russland-Affäre die Runde machten./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

