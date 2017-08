Als ein in Europa ansässiger, horizontal integrierter Anbieter von Bandbreiten-Infrastruktur konzentriert sich euNetworks auf die Bereitstellung von Fokusprodukten für seine Zielkunden. Wichtige Treiber für das Bandbreitenwachstum sind Datenzentren und die Cloud-Konnektivität.

Q2 2017 performance update (Photo: Business Wire)

Im zweiten Quartal hat euNetworks seinen starken Wachstumskurs fortgesetzt. Die Gesamteinnahmen stiegen im Vergleich zum 2. Quartal 2016 um 5% auf 33,8 Mio. €, wobei sich die wiederkehrenden Umsätze aus den Fokusprodukten Fibre, Wavelengths und Ethernet gegenüber dem zweiten Quartal 2016 trotz ungünstiger Währungseffekte um 11% erhöhten. Das bereinigte EBITDA nahm im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2016 um 17% zu.

Die Anlageinvestition lag im zweiten Quartal 2017 bei 16,9 Mio. €. Dies bedeutet eine Zunahme um 5% gegenüber dem zweiten Quartal 2016. Ein Großteil des in diesem Quartal eingesetzten Kapitals wurde spezifischen Kundenprojekten zugewiesen. Wir leiteten eine Reihe neuer Investitionsinitiativen ein, um unseren adressierbaren Markt auszuweiten. Somit werden mehrere Metropol- und Langstrecken-Projekte im dritten und vierten Quartal 2017 fertiggestellt sein. Darüber hinaus haben wir folgende bedeutende Investitionsprojekte abgeschlossen:

Das neu errichtete Netzwerk mit hoher Glasfaserdichte verbindet seit dem 28. April Slough mit Zentrallondon. Diese einzigartige Route ist die kürzeste Verbindung zwischen Slough und London und bietet den Zugang mit der geringsten Latenz zu wichtigen Börsen über unseren euTrade Service. Sie unterscheidet sich vollständig von herkömmlichen Routen, die auf dem Markt zur Verfügung stehen. Über einen wichtigen Handelsplatz für Finanzdienstleistungsorganisationen hinaus ist Slough ein wichtiges Datenzentrums-Drehkreuz für unsere Kunden.

Investition in unser Langstreckennetzwerk, um hoch differenzierte, einzigartige und Multi-Routen-100-G-Langstreckenoptionen für den Anschluss unserer Kunden an unsere Metropolen bereitzustellen. Zusätzliche Entwicklungsphasen für unsere gesamtdeutsche Präsenz für die Zeit nach dem Abschluss der Arbeiten im ersten Halbjahr 2017 wurden bereits eingeleitet.

Der Bau des Glasfasernetzes für Manchester und die Einführung von DC Connect in Manchester stehen kurz vor dem Abschluss. Anschließend wird unser Portfolio 14 europäische Metropolen umfassen, wobei 7 von diesen Städten über DC Connect verfügen.

euNetworks verzeichnete im ersten Halbjahr 2017 und im zweiten Quartal 2017 eine solide Umsatzentwicklung. Das neue Netzwerk-Servicespektrum und die im ersten Quartal 2017 hinzugewonnene Vertriebsressource bieten die Grundlage für weiteres Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2017. Nach den qualitativ hochwertigen Installationen im ersten Quartal 2017 nahmen die Service-Installationen von Quartal zu Quartal um 9% zu und erhöhten sich seit dem zweiten Quartal 2016 um 7%. Die Zahl der Verbindungsunterbrechungen war in diesem Quartal aufgrund eines bekannten und seit längerem geplanten Umzugs eines Kunden höher. Dabei wurden Dienste aus unserem Amsterdamer Rechenzentrum in ein kundeneigenes Zentrum ausgelagert. Die durchschnittliche Abwanderungsquote betrug im zweiten Quartal 2017 1,4% und lag somit über der Quote von 1,1% im zweiten Quartal 2016 und über derjenigen des letzten Quartals.

Das normalisierte bereinigte EBITDA lag um 9% über demjenigen des zweiten Quartals 2016 und um 7% über demjenigen des ersten Quartals 2017 und erreichte somit ein Volumen von 12,1 Mio. €. Das normalisierte bereinigte EBITDA fiel in diesem Quartal aufgrund mehrerer erfolgreicher Forderungseintreibungen um 0,4 Mio. geringer aus als das bereinigte EBITDA.

"Die Unternehmensleistung blieb auch im zweiten Quartal 2017 stark aufgrund des Abschlusses bedeutender Netzwerkentwicklungsprojekte und des soliden Wachstums der Einnahmen und des bereinigten EBITDA", so Brady Rafuse, CEO von euNetworks. "Unser Kerngeschäft konzentriert sich auf drei Produkte für unsere Kunden Fibre, Wavelengths und Ethernet und wir kombinieren diese zusätzlich mit Bandbreitenlösungen, um den spezifischen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Diese Fokusprodukte tragen zu einem überwiegenden Teil zu unseren neuen monatlichen Umsatzerlösen bei und das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze für diese Produkte lag um 11% über demjenigen des zweiten Quartals 2016."

"Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unser Produktionssystem so schlank wie möglich aufzustellen, und streben nach Null-Fehler-Qualität. Somit sind wir in der Lage, eine rasche und flexible Dienstleistungserbringung und -bereitstellung sowie Agilität für unsere Kunden sicherzustellen. Wir bieten On-Net-Dienste für unsere Kunden in weniger als 30 Tagen, sofern sie keinen späteren Liefertermin wünschen. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, indem wir bestrebt sind, Category Owner für Bandbreiteninfrastruktur in Westeuropa zu werden."

"Die Kunden sind auf der Suche nach Bandbreitenanbietern, die Routen mit hoher Kapazität zur Verfügung stellen und ihnen die erforderliche Belastbarkeit garantieren können. Dies kann nicht weniger als 5 vollständig diversitär aufgebaute Routen zwischen zwei Endpunkten erforderlich machen, um dieses Ziel zu erreichen", so Brady Rafuse. "Die von uns bis heute eingeleiteten Netzwerkentwicklungsprojekte erzielen diesen hohen Diversitätsgrad im Rahmen unserer europäischen Präsenz. euNetworks hat bereits seine Fähigkeit nachgewiesen, sowohl kommerziell als auch technisch auf rasche und kreative Weise reagieren zu können, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Mithilfe weiterer geplanter Netzwerkentwicklungsprojekte, die im zweiten Halbjahr 2017 durchgeführt werden, verfügen wir über eine Reihe opportunistischer Netzwerkentwicklungen, von denen wir in hohem Maße überzeugt sind, dass wir eine hohe Kapitalrendite aus diesen Investitionen erzielen werden. Wir bleiben weiterhin auf unsere Produktpalette fokussiert, erhalten unser schlankes Produktionssystem aufrecht, entwickeln unser Netzwerk in einer Weise, um Wert für unser Unternehmen und unsere Kunden zu schaffen, und setzen unseren Wachstumspfad fort."

in Mio. 1. Quartal 2016 2. Quartal 2016 3. Quartal 2016 4. Quartal 2016 1.Quartal 2017 2. Quartal 2017 12 Monate - 12 Monate - 30.6.2016 30.6.2017 Gesamteinnahmen 30,6 32,2 31,8 32,3 32,6 33,8 123,1 130,5 6,1 Wiederkehrende Umsätze 30,6 32,2 31,8 32,3 32,6 33,8 123,1 130,5 6,1 Bereinigtes EBITDA 9,8 10,7 10,8 10,6 10,7 12,5 38,5 44,6 15,9 Normalisiertes bereinigtes 9,9 11,1 11,0 11,7 11,3 12,1 39,7 46,1 16,3 EBITDA Normalisiertes bereinigtes 39,5 44,2 44,2 46,7 45,2 48,4 44,2 48,4 9,5 EBITDA (LQA) Investitionsaufwand 11,5 16,1 11,9 16,5 14,2 16,9 49,7 59,5 19,8 Proxy Cash Flow (1,7) (5,6) (1,1) (5,9) (3,5) (4,4) (11,2) (14,9) k. A.

Über euNetworks

euNetworks ist ein Anbieter von Bandbreiten-Infrastruktur, der 14 glasfaserbasierte Städtenetzwerke in ganz Europa besitzt und betreibt, verbunden durch ein Hochleistungs-Überland-Backbone, das 48 Städte in 13 Ländern umfasst. Das Unternehmen ist führend in der Vernetzung von Rechenzentren und bindet derzeit mehr als 300 Rechenzentren in Europa direkt in sein Netzwerk ein. euNetworks ist zudem ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und verbindet 13 Cloud-Plattformen mit Zugang zu weiteren sieben. Das Unternehmen bietet ein Portfolio an Diensten für Ballungsräume und Fernstrecken an, darunter unbeleuchtete Glasfaser, Wellenlängenservices und Ethernet. Kunden aus der Handels-, Finanz-, Content- und Medienbranche sowie Rechenzentren und Unternehmen profitieren von dem einzigartigen Bestand von euNetworks an glasfaser- und kabelgestützten Anlagen, die speziell auf die Deckung ihres hohen Bandbreitenbedarfs zugeschnitten sind.

euNetworks Group Limited unterhält seinen Hauptsitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.eunetworks.com.

Die euNetworks Karte kann eingesehen werden unter http://map.eunetworks.com/.

