Der SC Freiburg hat den Einzug in die Playoffs der Europa League verpasst: Die Freiburger verloren am Donnerstagabend in Ljubljana mit 0:2 gegen den NK Domzale. In der 50. Minute verwandelte Senijad Ibricic einen Foulelfmeter für die Slowenen, in der 59. Minute legte Lovro Bizjak nach.

Das Hinspiel hatte Freiburg noch mit 1:0 gewonnen.