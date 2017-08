General Cable Corporation (NYSE: BGC) gab heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal, mit Ende 30. Juni 2017 bekannt. Für das Quartal betrug der ausgewiesene Verlust pro Aktie und der ausgewiesene Betriebsverlust 1,42 bzw. 23 Millionen US-Dollar. Die Gesellschaft erzielte ein bereinigtes Ergebnis je Aktie und bereinigte Betriebserträge von 0,11 bzw. 32 Millionen US-Dollar für das Quartal. Siehe Seite 2 dieser Pressemitteilung bezüglich Auswirkung der berichteten über die bereinigten Ergebnisse und die damit verbundenen Angaben.

Michael T. McDonnell, Präsident und CEO, sagte: "Wir freuen uns über unsere weiterhin starke Abwicklung. Im zweiten Quartal führten wir unsere strategischen Initiativen in Nordamerika zum Abschluss und ferzeugten in Lateinamerika kontinuierliche Leistungssteigerung. Damit bewegten wir uns innerhalb unseres Prognose-Bereich für das bereinigte operative Ergebnis, da die positiven Auswirkungen dieser Ergebnisse teilweise die ungünstige Branchendynamik im Quartal kompensierten. Während wir die Fortsetzung dieser Dynamik erwarten, gehen wir davon aus, dass unsere Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2017 mit dem ersten Halbjahr übereinstimmt und im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2016 um mehr als 30% ansteigt. Wir erwarten anhaltenden Impuls für unserer Restrukturierung- Initiativen in Nordamerika und Lateinamerika und dass die Projektaktivitäten in unseren europäischen Land- und Unterwasser-Kerngeschäften bis zum Ende des Jahres beschleunigen. Unser gesamtes Team konzentriert sich weiterhin auf operativer Spitzenleistung, hervorragenden Kundenservice und die Umsetzung unserer strategischen Roadmap."

Zusammenfassung 2. Quatrtal

Der Verwaltungsrat hat eine Überprüfung der strategischen Alternativen eingeleitet, um den Shareholder-Value zu maximieren, einschließlich eines potenziellen Verkaufs der Gesellschaft

Ausgewiesener operativer Verlust von 23 Millionen aufgrund einer nicht zahlungswirksamen Belastung von 36 Millionen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Investition der Gesellschaft in Algerien im zweiten Quartal 2017, verglichen mit einem Gewinn von 53 Millionen aus dem Verkauf des nordamerikanischen Zündungskabel-Hersteller im zweiten Quartal 2016

Die bereinigten operativen Erträge in Höhe von 32 Millionen US-Dollar gingen im Berichtszeitraum um 17 Millionen US-Dollar zurück, da die Restrukturierungseinsparungen und die anhaltende Leistungsverbesserung in Lateinamerika durch die Auswirkungen auf die Unterwasser-Projektaktivität, der Branchendynamik, einschließlich des Preisdrucks in bestimmten Endmärkten in Nordamerika und Europa, mehr als ausgeglichen wurden

Signifikante Liquidität von 378 Millionen aus der Verfügbarkeit von 700 Millionen vermögensabhängige revolvierende Kreditlinie beibehalten; Abschluss der Änderung der Fälligkeit seiner vermögensabhängigen revolvierenden Kreditlinie, welche auf 2022 verlängert wurde.

Die Auswirkungen der Metallpreise ergaben ein Plus von 2 Millionen Dollar im Vergleich zu einem negativen Ergebnis von 3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum

Segment-Nachfrage 2. Quartal

Nordamerika- Die Volumeneinheit stieg um 7% gegenüber dem Vorjahr, was vor allem auf eine stärkere Nachfrage nach Antennenkabel und Industrie-, Bau- und Spezial-Produkten (ICS) zurückzuführen ist.

Europa- Die Volumeneinheit lag um 7% tiefer gegenüber dem Vorjahr, da die gestiegene Nachfrage nach Stromversorgungsprodukten, einschließlich schlüsselfertiger Projekte, durch die Entspannung des schlüsselfertigen Unterwasser-Projektgeschäfts mehr als kompensiert wurde und sich fortsetzende schwache Nachfrage nach Industrie- und Bauprojekten in der gesamten Region.

Lateinamerika - Die Volumeneinheit lag um 18% niedriger gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch die Auswirkungen von Restrukturierungsinitiativen und unegleichmässigen Ausgaben für elektrische Infrastrukturen und Bauprojekte in der gesamten Region. Der Versand von Antennenkabel in Brasilien stieg um 8% gegenüber dem Vorjahr.

Nettoverschuldung

Am Ende des zweiten Quartals 2017 und dem Ende des vierten Quartals 2016 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1.083 Millionen US-Dollar bzw. 939 Millionen US-Dollar, und die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf 97 Millionen US-Dollar bzw. 101 Millionen US-Dollar. Der Anstieg der Nettoverschuldung war im Wesentlichen auf Investitionen in Betriebsapital zurückzuführen, teilweise aufgrund höherer Metallpreise und Zahlungen in Höhe von 52 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit unseres FCPA-Beschluss im ersten Halbjahr 2017.

Sonstige Angelegenheiten

Infolge der Überprüfung der strategischen Alternativen durch den Vorstand hat die Gesellschaft ihre Praxis der vierteljährlichen Vorausschau ausgesetzt und wird im zweiten Quartal 2017 keine Ergebnis-Konferenz führen. Die für das zweite Quartal 2017 Investor-Präsentation steht auf der Investor-Relations-Webseite zur Verfügung unter www.generalcable.com.

Non-GAAP-Kennzahlen

Bereinigte operative Erträge (definiert als betriebliche Erträge vor außerordentlichen, einmaligen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und sonstigen Aufwendungen), bereinigtes Ergebnis je Aktie (definiert als verwässertes Ergebnis je Aktie vor außerordentlichen, einmaligen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und sonstigen bestimmten Aufwendungen) und Nettoverschuldung (definiert als Langfristige Verbindlichkeiten plus kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten abzüglich der liquiden Mittel) sind "Non-GAAP-Finanzmaßnahmen" im Sinne der Regeln der Securities and Exchange Commission. Metallpreis-bereinigte Umsatzerlöse und Rendite auf metallpreis-bereinigten Verkäufen auf Segmentbasis, welche beide Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind, werden hier ebenfalls bereitgestellt. Siehe "Segmentinformationen".

Diese firmendefinierten Non-GAAP-Finanzkennzahlen schliessen diejenigen ausgewiesenen Ergebnissen aus, welche das Management glaubt nicht für unsere laufende Performance relevant sind und werden jedoch bereitgestellt, da das Management glaubt, dass sie bei der Analyse der operativen Performance des Unternehmens nützlich sind und stimmen überein mit der konsequenten Überprüfung des Management der operativen Ergebnisse und der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung. Die Verwendung dieser Non-GAAP-Kennzahlen kann mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen unvereinbar sein und nur in Verbindung mit den nach GAAP gemeldeten Ergebnissen der Gesellschaft verwendet werden. Historische bereinigte operative Segment-Ergebnisse werden im zweiten Quartal 2017 in der Investor-Präsentation auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Ein Abgleich von GAAP-operativen Erträgen (Verlust) und geschwächtem Ergebnis (Verlust) je Aktie auf bereinigtes operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie folgt:

2. Quartal 2017 versus 2. Quartal 2016 2. Quartal 2017 2016 In Millionen, Ausnahme per Aktien-Betrag Betriebs- Einkommen EPS Betriebs-

Einkommen EPS ausgewiesen (22.8 (1.42 53.3 0.57 Anpassungen zur Auswirkung des Betriebsergebnisses EPS Nicht-zahlungswirksamer Schuldzinsaufwand (1) 0.01 0.01 Mark to market Verlust (Gewinne) aus derivativen Finanzinstrumenten(2) 0.08 (0.05 Restrukturierung- und Veräusserungskosten(3) 12.2 0.21 16.7 0.25 Recherche- und Prozesskosten (4) 0.3 1.1 0.02 (Gewinn) Verlust aus Verkauf von Vermögenswerten (5) (46.5 (0.86 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (6) 0.20 5.0 0.09 Asien, Pazifik und Afrika (Ertrag)/Verlust (7) 42.5 1.03 19.4 0.27 Total Anpassungen 55.0 1.53 (4.3 (0.27 angepasst 32.2 0.11 49.0 0.30

ANMERKUNG: Die obigen Tabellen beziehen sich auf EPS-Anpassungen, die auf dem jährlichen effektiven Steuersatz des Unternehmens für 2017 von 40% und 2016 von 50% basieren. (1) Die Anpassung für die nicht zahlungswirksamen Wandelschuldzinsaufwendungen spiegelt die Akquisition der Eigenkapitalkomponente der 2029 Wandelanleihe wider, die sich in der Gewinn- und Verlustrechnung als Zinsaufwand widerspiegelt. (2) Mark to Market (Gewinn) und Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten stellen die laufenden Periodenänderungen des Marktwertes von Handelsderivaten dar, die als wirtschaftliche Risiken bezeichnet werden. Das Unternehmen passt die Änderungen des Marktwertes dieser Handelsderivate an, da die mit den zugrunde liegenden Verträgen verbundenen Erträge nicht im gleichen Zeitraum erfasst wurden (3) Restrukturierungs- und Veräußerungskosten stellen die Kosten dar, die mit den angekündigten Restrukturierungs- und Veräußerungsprogrammen des Unternehmens verbunden sind. Beispiele betreffen, sind aber nicht beschränkt auf Personalabbaukosten, Vermögensabschreibungen, beschleunigte Abschreibungen, Betriebskapitalabschreibungen, Ausrüstungsverlagerungen, Vertragsabschlüsse, Beratungsgebühren und gesetzliche Kosten, die durch die Programme entstehen. Das Unternehmen passt sich für diese Gebühren an, da das Management glaubt, dass diese Kosten nach Abschluss der Restrukturierungs- und Veräußerungsprogramme nicht fortbestehen werden. (4) Rechts- und Ermittlungskosten stellen die Kosten dar, die für externe Rechtsberater und forensische Buchhaltungsgesellschaften im Zusammenhang mit der Neufassung unserer Jahresabschlüsse und der Foreign Corrupt Practices Act-Untersuchung entstehen. Das Unternehmen passt sich für diese Gebühren an, da das Management glaubt, dass diese Kosten nach Abschluss dieser Untersuchungen die außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs liegen nicht fortbestehen werden. (5) Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Vermögenswerten sind das Ergebnis der Veräußerung bestimmter General Cable-Geschäfte. Das Unternehmen passt sich für diese Gewinne und Verluste an, da das Management glaubt, dass die Gewinne und Verluste einmalig sind und im Rahmen der laufenden Geschäfte nicht auftreten werden. (6) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) stellt den im Jahr 2016 erfassten Aufwand im Zusammenhang mit der FCPA-Abwicklung der SEC- und DOJ-Untersuchungen dar. Das Unternehmen passt sich für diese Tätigkeit an, da das Management glaubt, dass dies eine einmalige Gebühr ist und im Rahmen des laufenden Betriebs nicht stattfinden wird. Im Jahr 2017 spiegelt die Anpassung im Wesentlichen einen zusätzlichen Steueraufwand wider, der mit Änderungen des Urteils über unsichere steuerliche Positionen im Zusammenhang mit der FCPA-Abrechnung verbunden ist, die aus einer kürzlichen Gesetzesänderung resultiert. (7) Die Anpassung schließt die Auswirkungen der Operationen im Afrika- und Asien-Pazifik-Segment aus, die im Rahmen des strategischen Fahrplans der Gesellschaft nicht als "Kernoperationen" betrachtet werden. Die Gesellschaft ist dabei, diese Geschäfte zu veräußern oder zu schließen und werden nict mehr Teil des laufenden Geschäfts betrachtet. Für die Bilanzierung erfüllen die fortgeführten Aktivitäten in Afrika und Asien-Pazifik nicht die Anforderung, als aufgegebene Geschäftsbereiche dargestellt zu werden. Das zweite Quartal 2017 spiegelt grundsätzlich die nicht zahlungswirksamen Auswirkungen für die Freisetzung kumulierter Fremdwährungsverluste wider, die bei der Veräußerung der Beteiligung der Gesellschaft in Algerien von 36 Millionen US-Dollar und der Schließung bestimmter Operationen im asiatisch-pazifischen Raum von 4 Millionen US-Dollar sowie der Non-Cash-Abschreibung von latenten Steueransprüchen von 6 Millionen im Zusammenhang mit der Veräußerung von bestimmten Operationen in Asien-Pazifik. Das zweite Quartal 2016 spiegelt im Wesentlichen die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Dispositionen in Sambia und Ägypten im Wesentlichen aufgrund der Freisetzung von kumulierten Fremdwährungsverlusten wider.

General Cable Corporation (NYSE: BGC) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Kupfer-, Aluminium- und Glasfaserdraht- und Kabelprodukten und -systemen für die Energie-, Industrie-, Fach-, Bau- und Kommunikationsmärkte. Besuchen Sie unsere Website unter www.generalcable.com.

Vorsichtshinweise für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen über zukünftige finanzielle Ergebnisse und Leistung, Pläne und Ziele, Investitionen, Verständnis des Wettbewerbs, geplante Finanzierungsquellen, potenzielle gesetzliche Haftung, vorgeschlagene Gesetzgebung und regulatorische Maßnahmen und unsere Management-Überzeugungen Erwartungen oder Meinungen sind zukunftsgerichtete Aussagen, und als solche wollen wir den "sicheren Hafen" nutzen, der solche Aussagen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gewähren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind diejenigen, die zukünftige Ereignisse oder Trends voraussagen und beschreiben und die sich nicht nur auf historische Angelegenheiten beziehen. Sie können in der Regel zukunftsgerichtete Aussagen als Aussagen bezeichnen welche die Worte "glauben", "erwarten", "können", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "projektieren", "planen", "annehmen", streben nach "oder andere ähnliche Ausdrücke oder das Negative dieser Ausdrücke, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten.

Aktuelle Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Faktoren, Risiken und Unsicherheiten über viele von denen, die wir keine Kontrolle haben, diskutiert werden. Zu diesen Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: (1) allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere in den Bereichen Bau, Energie und Informationstechnologie; (2) die Volatilität des Rohstoffpreises, insbesondere Kupfer und Aluminium; (3) die angekündigte Überprüfung der strategischen Alternativen, einschließlich eines potenziellen Verkaufs der Gesellschaft, und die Entscheidung, eine strategische Alternative zu tätigen oder nicht zu tätigen, könnte zu Betriebsstörungen führen; (4) unsere Fähigkeit, neue Geschäfts- oder strategische Beziehungen oder Transaktionen aufrechtzuerhalten oder zu verhandeln und zu vollziehen; (5) Wertminderungsaufwendungen für unsere langlebigen Vermögenswerte; (6) unsere Fähigkeit, unseren Plan auszuführen, aus all unseren asiatisch-pazifischen und afrikanischen Operationen auszutreten; (7) unsere Fähigkeit, alle unsere erwarteten Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit unserem zuvor angekündigten globalen Umstrukturierungsplan zu erreichen; (8) unsere Fähigkeit, in Produktentwicklung zu investieren, um das Design und die Leistung unserer Produkte zu verbessern; (9) wirtschaftliche, politische und sonstige Risiken der Erhaltung von Anlagen und Verkauf von Produkten im Ausland; (10) inländischer und lokaler Länderpreiswettbewerb; (11) unsere Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren und zu identifizieren; (12) die Auswirkungen der Technologie; (13) unsere Fähigkeit, Beziehungen zu unseren Zulieferer und Einzelhändlern aufrechtzuerhalten; (14) die Änderungen der Steuersätze und die Einstellung gegenüber neuen Steuergesetzen; (15) unsere Fähigkeit, sich an aktuelle und sich ändernde Industriestandards anzupassen; (16) unsere Fähigkeit, große Kundenverträge auszuführen; (17) unsere Fähigkeit, Beziehungen zu den wichtigsten Lieferanten aufrechtzuerhalten; (18) die Auswirkungen von Schwankungen der Fremdwährungssätze; (19) die Einhaltung von ausländischen und US-Gesetzen und Vorschriften, einschließlich der Foreign Corrupt Practices Act; (20) unsere Fähigkeit, Verlängerungen von Arbeitsverträgen auszuhandeln; (21) unsere Fähigkeit, unsere ungebundenen Kreditorenbestätigungsvereinbarungen fortzusetzen; (22) unser Engagement gegenüber dem Kontrahentenrisiko in unseren Absicherungsregelungen; (23) unsere Fähigkeit, Zielrenditen für Investitionen in unsere leistungsorientierten Pläne zu erzielen; (24) mögliche künftige Umwelthaftungen und Asbeststreitigkeiten; (25) unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter anzuziehen und zu halten; (26) unsere Fähigkeit, Zahlungen auf unsere Verschuldung zu leisten; (27) unsere Fähigkeit, in unseren bestehenden oder zukünftigen Finanzierungsvereinbarungen Bündnisse einzuhalten; (28) Senkung einer oder mehrerer Schuldenbewertungen; (29) unsere Fähigkeit, eine angemessene Liquidität aufrechtzuerhalten; (30) unsere Fähigkeit, effektive Offenlegungskontrollen und -verfahren und interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; (31) der Börsenkurs unserer Stammaktien; Und (32) und andere materielle Faktoren.

Siehe Punkt 1A des Jahresberichts der Gesellschaft auf Formular 10-K, der bei der SEC am 24. Februar 2017 eingereicht wurde, und nachfolgende SEC-Anträge für eine ausführlichere Diskussion über einige dieser Risiken.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Ansichten und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Pressemitteilung in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung und schliesst jegliche Verantwortung, soweit dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist, aus, um zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren. Die Einbeziehung jeglicher Aussage in dieser Pressemitteilung stellt keine Anerkenntnis dar, welche durch die Gesellschaft oder eine andere Person, dass die in dieser Erklärung beschriebenen Ereignisse oder Umstände wesentlich sind.

TABELLEN-DARSTELLUNG

General Cable Corporation und Tochtergesellschaften Gewinn- und Verlustrechnung (in Millionen, Ausnahme per Aktien-Daten) (nicht geprüft) Für die ersten 3 Monate Für die ersten 6 Monate 30. Juni 1. Juli 30. Juni 1. July 2017 2016 2017 2016 Nettoumsatz 943.1 1,021.2 1,861.3 2,023.9 Umsatzkosten 842.2 902.0 1,641.8 1,793.8 Bruttogewinn 100.9 119.2 219.5 230.1 Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten 123.7 63.4 218.5 151.9 Kulanz Firmenwertabschreibung 1.6 Wertminderung aus immateriellen Vermögenswerten 2.5 2.8 Betriebsergebnis(Verlust) (22.8 53.3 1.0 73.8 Sonstige Einkünte (Ausgaben) (7.8 8.0 7.2 6.8 Zinseinnahmen (Ausgaben): Zinsaufwand (19.4 (22.8 (40.1 (44.7 Zinsertrag 0.5 0.5 1.1 1.0 (18.9 (22.3 (39.0 (43.7 Erträge (Verlust) vor Ertragsteuern (49.5 39.0 (30.8 36.9 Ertragssteuervorteile (Vorsorge) (19.2 (11.0 (25.5 (13.4 Eigenkapital des Nettogewinns der Beteiligungsgesellschaften 0.3 0.4 Jahresüberschuss (Verlust) ohne Minderheitsanteil (68.7 28.3 (56.3 23.9 Weniger: Nettoeinkommen (Verlust), die auf Minderheitanteil zurückzuführen sind 2.1 (1.5 2.1 (1.2 Jahresüberschuss (Verlust), der den Stammaktionären zuzurechnen ist (70.8 29.8 (58.4 25.1 Ergebnis je Aktie Jahresüberschuss (Verlust), der den Gesellschaftern gegenüber Stammaktien zuzurechnen ist Erträge (Verlust) je Stammaktie Basis (1.42 0.60 (1.17 0.51 Gewichtete Duechschnitt Stammaktien Basis 50.0 49.6 49.9 49.5 Erträge (Verlust) je Stammaktie bei Verwässerung (1.42 0.57 (1.17 0.48 Gewichtete Durchschnitt Stammaktien unter der Annahme einer Verwässerung 50.0 52.1 49.9 52.0

General Cable Corporation und Tochtergesellschaften Gewinn- und Verlustrechnung Segment Information (in Millionen) (ungeprüt) Für die ersten 3 Monate Für die ersten 6 Monate 30. Juni 1. Juli 30. Juni 1. Juli 2017 2016 2017 2016 Umsatz (wie berichtet) Nordamerika 560.2 530.9 1,103.2 1,069.1 Europa 214.3 229.5 395.3 451.4 Lateinamerika 148.0 168.2 305.9 323.2 Afrika Asien Pazifik 20.6 92.6 56.9 180.2 Total 943.1 1,021.2 1,861.3 2,023.9 Umsatz (metall-preis-angepasst) (1) Nordamerika 560.2 569.3 1,103.2 1,153.5 Europa 214.3 241.5 395.3 477.0 Lateinamerika 148.0 187.9 305.9 363.8 Africka Asien Pazifik 20.6 102.1 56.9 200.3 Total 943.1 1,100.8 1,861.3 2,194.6 Pfund Metall Verkauf Nordamerika 147.2 137.3 288.9 279.3 Europa 37.8 40.8 74.6 79.0 Lateinamerika 52.6 63.9 108.9 119.0 Afrika Asien Pazifik 4.7 30.1 13.7 55.6 Total 242.3 272.1 486.1 532.9 Betriebsertrag (Verlust) Nordamerika 19.9 73.8 45.7 91.5 Europa (2.5 (1.5 (6.1 6.2 Lateinamerika 2.3 0.4 6.9 (3.3 Afrika Asien Pazifik (42.5 (19.4 (45.5 (20.6 Total (22.8 53.3 1.0 73.8 Angepasster Betriebsertrag (Verlust) (2) Nordamerika 31.4 40.1 73.2 71.6 Europa (1.5 8.6 (3.4 19.9 Lateinamerika 2.3 0.3 7.1 (0.9 Total 32.2 49.0 76.9 90.6 Metallpreis-angepasste Umsatzrendite (3) Nordamerika 5.6 7.0 6.6 6.2 Europa -0.7 3.6 -0.9 4.2 Lateinamerika 1.6 0.2 2.3 -0.2 Total 3.5 4.9 4.3 4.5 Investitionen Nordamerika 12.2 9.5 33.3 16.5 Europa 5.1 4.8 17.0 8.9 Lateinamerika 0.9 3.5 2.9 6.6 Afrika Asien Pazifik 0.2 0.1 Total 18.2 17.8 53.4 32.1 Abschreibungen und Wertminderung Nordamerika 9.1 11.0 18.3 21.9 Europa 5.5 5.8 11.0 11.4 Lateinamerika 4.0 4.3 8.2 8.4 Afrika Asien Pazifik 0.3 0.5 0.9 1.1 Total 18.9 21.6 38.4 42.8 Umsatz nach Produktbereichen Stromversorger 330.5 365.3 653.7 724.5 Elektrische Infrastruktur 240.5 257.3 478.0 538.4 Bau 198.2 209.9 397.1 400.1 Kommunakation 131.6 128.4 248.4 244.8 Drahtwalzwerk-Peodukte 42.3 60.3 84.1 116.1 Total 943.1 1,021.2 1,861.3 2,023.9

(1) Zur Berücksichtigung einer Schätzung der Metallpreisvolatilität aus dem Vergleich der Erlöse von einer Periode zur anderen werden metallpreis-bereinigte Umsatzerlöse, eine Non-GAAP-Finanzmassnahme, gewährt. (2) Bereinigtes operatives Ergebnis (Verlust) ist eine Non-GAAP-Kennzahl. Das Unternehmen stellt bereinigte operative Erträge (Verlust) auf Segmentbasis zur Verfügung, weil das Management es für nützlich hält, die operative Performance des Unternehmens zu analysieren und steht im Einklang damit wie das Management die zugrunde liegenden Geschäftsentwicklungen überprüft. Eine Segmentabgrenzung des operativen Ergebnisses (Verlust) zum Segment bereinigte betriebliche Erträge (Verlust) ist im Anhang der Investor-Präsentation des zweiten Quartals 2017 auf der Internetseite der Gesellschaft enthalten. (3) Metallpreis-bereinigte Umsatzrendite wird aus den bereinigten operativen Erträgen (Verlust) berechnet.

GENERAL CABLE CORPORATION UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Konzernbilanz (in Millionen, Ausnahme Aktien- Daten) Vermögenswerte 30. Juni

2017 31. Dezember

2016 (ungeprüft) Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente 96.6 101.1 Forderungen, abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 22,0 Mio. USD zum 30. Juni 2017 und 20,2 Mio. USD zum 31. Dezember 2016 697.9 664.5 Inventare 770.8 768.2 Transitorische und andere Aktive 76.6 65.4 Total Umlaufvermögen 1,641.9 1,599.2 Netto Sachanlagen 536.6 529.3 Latente Ertragssteuer 10.5 20.4 Goodwill 12.2 12.0 Netto immaterielle Vermögenswerte 26.1 28.3 Beteiligungsunternehmen 0.2 9.0 Andere langfristige Vermögenswerte 49.5 43.4 Total Vermögenswerte 2,277.0 2,241.6 Verbindlichkeiten und Total Eigenkapital kurzfristige Verbindlichkeiten: Kreditoren 431.1 414.0 Rückstellungen 337.9 419.6 Fällige Anteile langfristiger Verbindlichkeiten 49.0 67.5 Total kurzfristige Verbindlichkeiten 818.0 901.1 Langfristige Verbindlichkeiten 1,034.0 871.1 Latente Ertragssteuer 131.1 126.7 Andere Verbindlichkeiten 170.9 173.8 Total Verbindlichkeiten 2,154.0 2,072.7 Haftungsverhältnisse und Eventualschulden Total Eigenkapital: Stammaktie, $0.01 Nennwert, ausgegeben und umlaufende Stammaktie: 30. Juni 2017 49,754,732 (Netto aus 9,055,234 eigene Aktien) 31. Dezember 2016 49,390,850 (Netto aus 9,419,116 eigene Aktien) 0.6 0.6 Kapitalrücklage 707.0 711.0 Stammaktie (164.1 (169.9 Gewinnrücklagen (178.2 (102.2 Sonstige Bestandzeile der Gesamtergebnisses (245.1 (286.4 Total Eigenkapital des Unternehmens 120.2 153.1 Minderheitsbeteiligungen 2.8 15.8 Total Eigenkapital 123.0 168.9 Total Verbindlichkeiten und Eigenkapital 2,277.0 2,241.6

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

