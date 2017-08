Uber hat offenbar wissentlich defekte Wagen gekauft, obwohl bereits ein Rückruf wegen Brandgefahr im Gang war. Erst nach einem Feuer benachrichtigte das Unternehmen die Fahrer, denen es die Autos vermietet hatte.

Der Taxiersatzdienst Uber hat bei der Autobeschaffung für seine Fahrer laut einem Zeitungsbericht bewusst Sicherheitsrisiken in Kauf genommen. In Singapur sollen Manager des Unternehmens wissentlich mehr als 1000 Wagen gekauft und an Fahrer vermietet haben, die wegen Brandgefahr durch Überhitzung von einem Rückruf betroffen waren. Das schrieb das "Wall Street Journal" am ...

