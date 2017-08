Zur Paradeiser-Hochsaison ist den köstlichen Früchten am 8. August ein besonderer Tag gewidmet. In der Steiermark kürten bereits heute die Kinder des Pfarrkindergartens St. Paul-Eisteich auf dem Paradeiser-Direktvermarktungshof Pölzl in Graz-Waltendorf ihre Lieblingsparadeiser. Bildquelle: Shutterstock.com Nach eingehender Geschmacksprüfung unter der Leitung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...