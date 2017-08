Russland hat um Homs eine weitere Waffenruhe in Syrien vermittelt. Der Abzug der Söldner verläuft offenkundig in Abstimmung mit der US-Regierung.

In der syrischen Provinz Homs ist am Donnerstag ein neuer Waffenstillstand zwischen Regierungstruppen und Söldnern in Kraft getreten, von der rund 150.000 Einwohner profitieren sollen, berichtet die AFP. Die Feuerpause gilt nach russischen Angaben für 84 Ortschaften nördlich der Stadt Homs. Dort liegt die dritte von vier sogenannten Deeskalationszonen in Syrien, auf die sich Russland, die Türkei und der Iran mit den syrischen Milizen und Söldnern verständigt hatten. Gemäß einer Vereinbarung, die Ende Juli in Kairo zwischen russischen Militärs und syrischen Rebellen ausgehandelt worden war, sollen "moderate Oppositionsgruppen und Regierungstruppen vollständig die Waffen niederlegen", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und der Al-Kaida-Ableger al-Nursa (heute Fateh-al-Scham-Front) sind von der Vereinbarung ausgenommen. Die al-Nusra-Kämpfer wurden lange von den USA unterstützt. Doch die USA kooperieren mit...

