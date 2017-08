BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Die "Braunschweiger Zeitung" über den Rücktritt von Boxprofi Wladimir Klitschko:

"Kraft und Verstand haben Wladimir Klitschko und seinen Bruder Vitali immer ausgezeichnet. Gestern siegte der Verstand. Sollte er zu einem Rückkampf gegen den ebenso bärenstarken, aber 14 Jahre jüngeren Anthony Joshua antreten, der ihn im April so überzeugend besiegt hatte? 28 Millionen Euro als Börse sollen gelockt haben, doch Klitschkos Konten müssen nach 20 Jahren im Box-Zirkus prall genug gefüllt sein. Wichtiger war für ihn die Gesundheit, die er bei einem Rückkampf ganz offensichtlich aufs Spiel gesetzt hätte. Joshua hatte Klitschko schon vor drei Monaten so zugesetzt, dass man am Fernseher Angst um den sympathischen Ukrainer bekam. Profi-Boxen und Risiko sind untrennbar miteinander verbunden. Klitschko hat für sich gesiegt - diesmal außerhalb des Rings."/ra/DP/tos

