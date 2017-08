Mit Sanktionen gegen Russland nutzen die USA Gas als geopolitisches Machtmittel. Russland soll geschwächt, das eigene Gasgeschäft gestärkt werden. Den Preis zahlt Deutschland.

Natürlich dreht sich in Casper, Spitzname: "Oil City", vordergründig alles ums Öl. Am Ortseingang der 60.000-Einwohner-Stadt im Bundesstaat Wyoming, tief im Westen der USA, steht eine Statue: Sie zeigt vier Männer, drei im Overall, einer mit freiem Oberkörper, die Rohre an einem Bohrloch montieren. Am Horizont ragt eine meterhohe Stichflamme in die Luft; die örtliche Erdölraffinerie arbeitet auf Hochtouren. "Erdöl und Casper gehören untrennbar zusammen", sagt Bruce Hinchey, Präsident des Erdöl- und Erdgasverbandes in Wyoming. Doch seit der Jahrtausendwende sei es nicht mehr nur das Öl, das den Wohlstand der Gemeinde nähre. Stattdessen gewinne Erdgas, das sich hier auch fördern lässt, immer mehr an Bedeutung. Alleine in Wyoming ist die Anzahl der Bohrgenehmigungen seit Jahresbeginn um 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Der glatzköpfige Mittfünfziger läuft zu einem Sideboard in seinem Büro und schnappt sich einen braunen Steinbrocken. "Der ist hier aus der Region", sagt Hinchey und hält den tellergroßen Tonstein hoch. "Der sieht unspektakulär aus. Aber: Hier drin befinden sich Gasmoleküle." Mit einem Gemisch aus Wasser und Chemikalien könne der Brocken aufgesprengt werden. So werde er gasdurchlässig. "Und schon gehört das Schiefergas uns", sagt er. "Wir fördern so viel, dass wir unsere Produkte längst ins Ausland verkaufen können."

Mit dieser Bereitschaft, Energie im Herzen Amerikas nicht nur zu gewinnen, sondern auch in alle Welt zu verkaufen, steht Hinchey stellvertretend für das neue Selbstbewusstsein der US-Energieindustrie. Und er stellt sich mustergültig in den Dienst seines Präsidenten. Denn Donald Trump hat in diesen Tagen im Weißen Haus nicht nur alle Hände voll mit dem Kampf gegen das selbst geschaffene Chaos zu tun, sondern auch immerhin ein politisches Ziel, das er mit einer recht erstaunlichen Konsequenz verfolgt: das Wiedererstarken der amerikanischen Industrie. Und da das in der produzierenden Industrie angesichts all der Wirrnisse im Weißen Haus nur schleppend anläuft (die Konsumlust der Amerikaner sinkt, die Wachstumsaussichten für die Industrie trüben sich ein), kommt der Energiebranche eine besondere Rolle zu. "Energiedominant", hat Trump gefordert, sollen die USA werden. Denn im Energiesektor kann Trump vergleichsweise direkt jenen Boom fördern, den er Amerika versprochen hat. "Die US-Regierung hat erkannt, dass Energie zum großen Exportschlager werden kann", sagt Jason Bordoff, einst Berater von Expräsident Barack Obama in Energiefragen, heute Leiter des Zentrums für Energiepolitik an der New Yorker Columbia University. "Trumps Versprechen, Jobs für die Arbeiterklasse zu schaffen, ist nirgends so einfach einzulösen, wie in der Energiebranche."

Schon heute sind die USA der zweitgrößte Öl- und der größte Erdgasproduzent der Welt. Amerika, so will es der Präsident, soll aber noch mehr Öl und vor allem Gas in alle Welt verkaufen. Und dafür ist Trump bereit, nahezu alles zu tun. Wenn es sein muss, auch einen neuen Kalten Krieg mit seinem bisherigen Buddy Wladimir Putin anzuzetteln. In der vergangenen Woche stimmte der US-Kongress für weitere Sanktionen gegen Russland, die vor allem auf die Energiewirtschaft zielen. Und Trump ist entschlossen, sich die Sanktionen, die ihm ursprünglich der ungeliebte Kongress aufgezwungen hat, zu eigen zu machen. Jedenfalls unterschrieb er am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz. Zu verlockend sind die mit ihnen verbundenen Aussichten für Amerikas Energiekonzerne.

So entbrennt ein neuer Kampf um Energie zwischen West und Ost. Russland soll wirtschaftlich geschwächt und Präsident Putin politisch unter Druck gesetzt werden. Gleichzeitig wollen die Amerikaner Russland als wichtigsten Gaslieferanten in Europa ablösen. Die Europäer sollen kein russisches, sondern amerikanisches Gas kaufen. Von einem "völkerrechtswidrigen" Vorgehen der Amerikaner spricht Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) bereits.

Vor allem Deutschland gerät zwischen die Fronten. Kein anderes europäisches Land hat sich so als Drehscheibe für Gasimporte aus Russland positioniert. Deutsche Konzerne profitieren vom Bau großer Pipelines, die Gas aus dem Osten gen Bundesrepublik transportieren, und deutsche Energiekonzerne sind auch direkt am Gasgeschäft mit Russland beteiligt. Sie berichten von deutlichem Druck, den die Amerikaner seit Wochen ausüben. Und so zeichnet sich eine brisante neue geoökonomische Konstellation ab: Die Welt steht vor einem neuen Kalten Krieg, Deutschland vor einem teuren Kalten Krieg um Energie.

Geopolitik ums Gas

Ganz praktisch vorbereitet wird der neue amerikanische Energie-Imperialismus auf dem Gelände von C&Y Transportation im Wyominger Gasnest Casper. Das Unternehmen lagert und liefert Rohre, mit denen an den Bohrlöchern Öl und Gas per Fracking aus der Erde geholt werden. Von den 20 Trucks, die Firmenchef Roy Cohee betreibt, sind 19 unterwegs. Der einzige Lastwagen, der auf dem Gelände steht, ist am Vorabend aus dem Norden des Bundesstaats zurückgekommen und wird bereits wieder beladen. Vier Männer mit verschwitzten Shirts und weißen Bauhelmen zurren die 14 Meter langen Rohre auf der Ladefläche fest.

"Wir sind zurück", sagt Cohee. Die vergangenen zwei Jahre seien schwierig gewesen: Von seinen einst 62 Angestellten musste er die Hälfte vor die Tür setzen. Doch seit Trump die Energiewirtschaft strategisch stärke, erreichten immer mehr Aufträge das Familienunternehmen. Die Folge: Cohee stockt auf. Die Fahrzeugflotte soll um vier Lastwagen erweitert werden. Einzig Fachkräfte sind Mangelware. "Wir suchen händeringend", sagt der Firmeninhaber. Erst langsam spreche sich ...

