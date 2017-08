Seine Politik ist wirr, seine persönliche Haltung ohne Niveau: Donald Trump führt im Weißen Haus eine Polit-Satire auf. Warum er Europa damit einen Gefallen tut - und ein heißer Kandidat für den Ludwig-Erhard-Preis ist.

Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl wird häufig mit dem Satz zitiert, er wolle mit seiner Politik nicht den Ludwig-Erhard-Preis gewinnen, sondern Wahlen. In der Tat kann man Wahlen auch dann gewinnen, wenn das wirtschaftspolitische Programm überhaupt nicht kompatibel mit den Vorstellungen Ludwig Erhards ist. Bei Helmut Kohl blieb trotz seines bekannten Desinteresses an wirtschaftspolitischen Details immerhin noch genügend ordnungspolitische Programmatik übrig, sodass die deutsche Wirtschaft sich in den 1990er Jahren mit einigen Dellen recht ordentlich entwickelte. Die Wiedervereinigung wurde gut bewältigt. Für den Ludwig-Erhard-Preis hat es nie gereicht; vermutlich konnte der Altkanzler dies verschmerzen.

Weder das Programm, mit dem Donald Trump die amerikanische Wahl gewann, noch sein erratischer Politikstil samt seiner niveaulosen Ausfälle sind Erhard-kompatibel. Trumps Steuerpläne, seine gesundheitspolitischen Vorstellungen (beziehungsweise Abneigungen, denn eigene Pläne sind nicht überliefert), seine Migrationspolitik und seine Ideen zum Außenhandel zeugen nicht von ordnungspolitischer Expertise. Sie wirken sehr inkonsistent und nicht vollständig durchdacht. Ein geschlossenes Programm liegt nicht vor. Davon abgesehen ist es unwahrscheinlich, dass Präsident Trump als bekennender Nichtleser Ludwig Erhard überhaupt kennt. Insofern wirkt er auf den ersten Blick nicht wie ein Kandidat für den Ludwig-Erhard-Preis.

Dennoch kann man beobachten, wie sich seit dem Amtsantritt des Präsidenten der Vereinigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...