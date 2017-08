NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Aurubis nach dem jüngsten Kursanstieg und vor Zahlen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Das Kursziel liege weiter bei 54 Euro, schrieb Analyst Dan Shaw in einer Studie vom Freitag. Dieses hatte er zuletzt am 13. März von 50 auf 54 Euro erhöht. Seitdem ist die Aktie um rund 35 Prozent auf zuletzt 74,38 Euro gestiegen./zb

Datum der Analyse: 04.08.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006766504

AXC0018 2017-08-04/06:21