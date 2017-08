SII Semiconductor Corporation, eine Tochtergesellschaft von Seiko Instruments Inc., stellt die S-8223A/B/C/D-Serie, eine sekundäre Schutzschaltung für zwei- bis dreizellige Lithium-Ionen-Akkus, vor.

Sie zeichnen sich durch ein ultrakompaktes SNT-6A-Gehäuse von 1,6 x 1,8 x 0,5 mm und einen Stromverbrauch von nur 0,25 µA aus. Der Stromverbrauch beträgt ein Viertel der derzeit verfügbaren Produkte, so dass die S-8223 A/B/C/D-Serie den branchenweit niedrigsten Verbrauch aufweist*1. Die S-8223A/B/C/D-Serie eignet sich perfekt für den Schutz von Lithium-Ionen-Akkus in Laptops, Computern und anderen tragbaren Geräten.

Lithium-Ionen-Akkus müssen vor Überladung, Überentladung, Überstrom und Kurzschlüssen geschützt werden. Die Verwendung einer sekundären Schutzbeschaltung wie z.B. der S-8223A/B/C/D-Serie ist besonders wichtig in Situationen von Überladung, die zur Erhitzung und Entzündung von Lithium-Ionen-Akkus führen können. Die S-8223A/B/C/D-Serie bietet dem Entwickler eine weitere zusätzlich Sicherheitsstufe.

Das Hauptmerkmal der neu eingeführten S-8223A/B/C/D-Serie ist das extrem kompakte SNT-6A-Gehäuse von 1,6 x 1,8 x 0,5 mm, was bei tragbaren Geräten den kostbaren Platz reduziert und damit das Design von kleinen, dünnen und leichten Akkupacks erheblich vereinfacht. Zweitens hilft der branchenweit niedrigste Betriebsstromverbrauch von 0,25 µA dabei, die Batteriebetriebsdauer zu verlängern.

Zu guter Letzt hat die S-8223-Serie die branchenweit höchste*2 Genauigkeit bei einer Detektion der Überlade-Spannung von 20 mV. Dies bietet eine verbesserte Sicherheitsüberwachung von Lithium-Ionen-Akkus.

Die S-8223A/B/C/D-Serie verfügt über einen Anschluss, der mit Hilfe einer integrierten Steuerschaltung die Verwendung von FETs mit einer Gate-Source Prüfspannung von 12V ermöglicht.

*1, *2: Basierend auf verfügbaren Informationen, Stand: Juli 2017

Datenblatt

http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_protection/S8223A_B_C_D_E.pdf

Bild hier

http://datasheet.sii-ic.com/images/S-8223.jpg

Über die SII Semiconductor Corporation

Die SII Semiconductor Corporation, ein zur Seiko Instruments Group gehörender Halbleiterhersteller, bietet analoge Halbleiterprodukte wie beispielsweise ICs zur Stromüberwachung (Spannungsdetektoren, Spannungsregler, Schaltregler…), EEPROMs, Sensoren, Zeitgeberbausteine, Verstärker und ASSPs mit geringer Größe, niedrigem Stromverbrauch und hoher Präzision an.

http://www.sii-ic.com/en/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170803006584/de/

Contacts:

Seiko Instruments Inc.

Nobuo Abe, +81-43-211-1111 (Nur Anfragen auf Japanisch)

Corporate Communications

pr@sii.co.jp

Online-Anfragen: https://krs.bz/sii/m/sii_inquiry_en