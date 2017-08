Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIESEL 1 - Der stellvertretende Daimler-Aufsichtsratsvorsitzende und Betriebsratschef Michael Brecht hat vor einem Anti-Diesel-Wahlkampf gewarnt. "Mit politischen Schnellschüssen vor der Bundestagswahl ist keinem geholfen - am wenigsten den Verbrauchern und den Beschäftigten", sagte Brecht. "Ein überstürztes Aus des Diesels bedeutet das Aus vieler Arbeitsplätze." Dass der Diesel auch sauber könne, zeige die neue Dieselmotoren-Generation, sagte Brecht weiter. Aufgabe der Politik sei es nun, einen "klaren gesetzlichen Rahmen" zu schaffen und den Transformationsprozess "beherrschbar" zu halten. (Handelsblatt S. 8)

DIESEL 2 - Die freiwillige Nachrüstung von Dieselfahrzeugen mit einem Software-Update könnte noch am Datenschutz scheitern. Da die Hersteller der Fahrzeuge in den meisten Fällen die Besitzer älterer, bereits weiterverkaufter Diesel nicht kennen, müsste das Kraftfahrtbundesamt der Industrie Namen und Adresse der Käufer übermitteln. "Eine Weitergabe dieser Daten an andere Stellen bedarf entweder einer ausdrücklichen Einwilligung der Betroffenen oder einer einschlägigen gesetzlichen Grundlage", teilte eine Sprecherin der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Voßhoff (CDU) mit. (Funke Mediengruppe)

KLIMASCHUTZ - Die von der Bundesregierung geplante radikale Senkung der Emissionen von Kohlendioxid (CO2) in den nächsten 33 Jahren wird die deutsche Wirtschaft trotz großer technischer und finanzieller Herausforderungen nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Zu dem Schluss kommen die Beratungsgesellschaften Boston Consulting Group und Prognos in einer unveröffentlichten vorläufigen Analyse für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). "Die gesamtwirtschaftlichen Effekte sind gering und positiv", heißt es in der Ausarbeitung, die dieser Zeitung vorliegt. Allerdings seien, um das Ziel einer CO2-Minderung von 80 Prozent im Jahre 2050 gegenüber 1990 zu erreichen, zusätzliche Investitionen in Höhe von 1,4 Billionen Euro notwendig. (FAZ S. 15/Handelsblatt S. 10)

HANDELSKRIEG - Europa droht in einen möglichen Handelskrieg zwischen Washington und Moskau hineingezogen zu werden. Die neuen US-Sanktionen gegen Russland treffen auch europäische Firmen. Bundesregierung und Wirtschaft wollen sich wehren. "Die Amerikaner wenden ihr Recht auf Dritte an, das ist völkerrechtswidrig", sagte Ulrich Ackermann, Leiter der Außenwirtschaftsabteilung des VDMA. Die Bundesregierung müsse eine rote Linie ziehen. Ähnlich kritisch sieht das auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. "Wichtige Projekte für die Versorgungssicherheit können zum Stillstand kommen, sollte es deutschen Unternehmen nicht mehr erlaubt sein, an russischen Gaspipelineprojekten mitzuwirken. Davon wäre auch die deutsche Wirtschaft empfindlich getroffen", warnte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier mit Blick auf das Gaspipelineprojekt "Nord Stream 2". (Handelsblatt S. 3)

CUM-EX-GESCHÄFTE - Der größte Steuerbetrug Deutschlands wird bald erstmals vor einem Strafgericht verhandelt. Wie Recherchen ergaben, steht der mutmaßliche Drahtzieher und Erfinder der dubiosen Börsengeschäfte rund um den Dividendenstichtag ("Cum-Ex-Transaktionen") unmittelbar vor einer Anklage wegen Steuerhinterziehung. Das haben mit den Ermittlungen vertraute Personen übereinstimmend berichtet. Es könnte der lang erwartete Auftakt zu einer ganzen Serie von Strafverfahren werden, denen sich vor allem Händler und womöglich auch Bankmanager deutscher und internationaler Finanzinstitute stellen müssen. (FAZ S. 15)

FLÜCHTLINGE - Mängel bei den Personen- und Adressdaten im Ausländerzentralregister können bei Asylverfahren und Abschiebungen "zu teils gravierenden Fehlentscheidungen" führen. Davor warnt der Beauftragte für das Flüchtlingsmanagement der Bundesregierung, Frank-Jürgen Weise, in einer Analyse. (SZ S. 1)

FLÜCHTLINGE Italienische Justizbehörden erheben schwere Vorwürfe gegen die deutsche Organisation Jugend Rettet. Die Helfer sollen die illegale Einwanderung gefördert haben. Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Trapani erklärte, die Besatzung des beschlagnahmten Rettungsschiffs "Iuventa" habe sich mit Schleusern abgesprochen, um Migranten im Mittelmeer aufzunehmen. (Welt S. 1)

LUXEMBURG - Luxemburgs Finanzaufsicht CSSF pocht bei Brexit-bedingten Sitzverlagerungen ins Großherzogtum auf Substanzerfordernisse. Damit erteilt Aufsichtschef Claude Marx dem Ideenreichtum mancher Häuser, die auf eine Umgehung von anzusiedelnden Unternehmensbereichen wie Management oder IT aus sind, eine Absage. Bislang habe die CSSF ungefähr 50 Anfragen von Institutionen erhalten, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Brexit stehen. "Die meisten Anfragen, die an uns gerichtet werden, kommen von Fondsinitiatoren und Verwaltungsgesellschaften, Portfolioverwaltern, Fintech-Unternehmen sowie Zahlungsdienstleistern"", so Marx. (Börsen-Zeitung S. 5)

