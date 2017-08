Ein israelisches Gericht hält eine Anklage gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als möglich an. Gegen Netanjahu wird wegen Korruptionsverdacht ermittelt.

In Israel wächst der Druck auf den unter Korruptionsverdacht stehenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. In einem am Donnerstag bekanntgewordenen Dokument erklärt ein Gericht, zwei seit Monaten gegen den konservativen Politiker laufende Korruptionsermittlungen könnten zu einer Anklage führen. Zudem geht aus dem Dokument hervor, dass die Behörden mit einem früheren Vertrauten Netanjahus im Gespräch sind. In Israel wird spekuliert, der frühere Stabschef des Ministerpräsidenten, ...

