NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 97 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Fulvio Cazzol senkte seine Gewinprognosen nach dem Bericht zum zweiten Quartal um bis zu rund vier Prozent. Das Hautpflegesegment habe überzeugt, in der Klebstoffsparte Tesa wachse jedoch der Konkurrenzdruck, schrieb er in einer Studie vom Freitag./ag/zb

Datum der Analyse: 04.08.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

