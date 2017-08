NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental in der Nachbetrachtung der Ergebnisse des zweiten Quartals von 234 auf 235 Euro angehoben. Die Einstufung ließ Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Freitag auf "Buy"./ag/zb

Datum der Analyse: 04.08.2017

ISIN DE0005439004

