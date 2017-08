Der Fahrdienstleister Uber soll einem Zeitungsbericht zufolge 1000 Autos mit erheblichen Sicherheitsmängeln an Fahrer vermietet haben. Bei einem Unfall brannte ein Fahrzeug teilweise aus.

Der Taxiersatzdienst Uber hat bei der Autobeschaffung für seine Fahrer laut einem Zeitungsbericht bewusst Sicherheitsrisiken in Kauf genommen. In Singapur sollen Manager des Unternehmens wissentlich mehr als 1000 Wagen gekauft und an Fahrer vermietet haben, die wegen Brandgefahr durch Überhitzung von einem Rückruf betroffen waren. Das schrieb das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter ...

