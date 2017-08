EuroStoxx50-Fixkupon Express mit 3,00% Zinsen und 45% Schutz

Da der breit gestreute EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) naturgemäß geringere Kursschwankungen als einzelne in ihm enthaltene Aktien aufweist, liegt es auf der Hand, dass er bei Anlegern mit hohem Sicherheitsbedürfnis als Anlageobjekt sehr beliebt ist. In Kombination mit strukturierten Finanzprodukten können Anleger mit Hilfe des Index mit überschaubarem Risiko Erträge erzielen, die zumindest die Kaufkraft des Kapitaleinsatzes erhalten.

Wenn der EuroStoxx50-Index in den nächsten vier Jahren nicht nahezu die Hälfte seines aktuellen Wertes verliert, dann können Anleger mit dem derzeit zur Zeichnung angebotenen BNP-Fixkupon Express-Zertifikat einen Jahresbruttoertrag von 3 Prozent erwirtschaften.

3,00% Zinsen pro Jahr und 45% Sicherheitspuffer

Der am 25.8.17 errechnete Schlusskurs des EuroStoxx50-Index wird als Startkurs für das Zertifikat fixiert. So lange das Zertifikat läuft, erhalten Anleger am Ende der einjährigen Beobachtungsperioden ein Fixkupon in Höhe von 3 Prozent ausgeschüttet. Wenn der Index am ersten Bewertungstag nach dem ersten Laufzeitjahr (27.8.18) auf oder oberhalb des Startkurses notiert, dann wird das Zertifikat mit 1.000 Euro plus dem Fixkupon von 30 Euro zurückbezahlt.

Notiert der Index an diesem Tag unterhalb des Startkurses, so wird nur der Fixkupon in Höhe von 3 Prozent ausgeschüttet und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (26.8.19), an dem die gleiche Vorgangsweise wie am ersten Stichtag angewendet wird.

Wenn das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag (25.8.21) läuft, wird es bereits dann mit 100 Prozent des Ausgabepreises und der ausstehenden Zinszahlung von 3 Prozent getilgt, wenn der Index während des gesamten Beobachtungszeitraumes (25.8.17 bis 25.8.21) niemals die Barriere berührt.

Unterschreitet der Index innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere, dann wird das Zertifikat am 1.9.21 mit der tatsächlichen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startkurs (maximal mit dem Nennwert) zurückbezahlt.

Das BNP-Fixkupon Express-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index, ISIN: DE000PR8ET93, maximale Laufzeit bis 1.9.21, kann noch bis 25.8.17 in einer Stücklung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Fixkupon Express-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index ermöglicht in den nächsten vier Jahren bei einem bis zu 45-prozentigen Indexrückgang einen Jahresbruttoertrag von 3 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de