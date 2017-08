In der Diesel-Affäre legen sich die Grünen mächtig ins Zeug. Jetzt wollen sie eine noch härtere Gangart einlegen. Die Möglichkeit, Diesel-Fahrverbote zu verhängen, soll Bedingung für eine Regierungsbeteiligung werden.

Besser könnte es für die Grünen eigentlich nicht laufen. Noch sieben Wochen bis zur Bundestagswahl, und ganz Deutschland redet über Luftverschmutzung durch Diesel-Fahrzeuge. Ein Kernthema der Ökopartei. Und sie legen sich mächtig ins Zeug - gegen Stickoxide und für Abgas-Reinigung.

Sie laden zwei Tage vor dem Dieselgipfel Umwelt- und Verbraucherschützer zum Runden Tisch. Legen einen "Zukunftsplan für das emissionsfreie Auto" vor. Parteichef Cem Özdemir trifft VW-Betriebsräte in Wolfsburg. Und am Morgen des Diesel-Gipfels bauen Helfer ein Papp-Auto mit echt rauchendem Auspuff auf, um den Özdemir in Szene zu setzen.

Doch ob der Diesel und die Affäre darum der Partei am Wahltag des 24. September tatsächlich zusätzliche Prozentpunkte bringen können, ist derzeit nicht auszumachen. In Umfragen stehen die Grünen stabil zwischen sieben und neun Prozent, da scheint sich nicht mehr groß etwas zu bewegen. Wenn man sich in der Partei umhört, rechnet damit auch kaum einer wirklich. Autos seien eben keine Atomkraftwerke, die Diesel-Affäre nicht Fukushima.

Nichtsdestotrotz ist der Partei bewusst, dass es bei dem Diesel-Thema auch um ihre Glaubwürdigkeit geht. Nur ständig die Besserwisser-Keule schwingen, ohne die nächsten Schritte zu gehen, dürfte kaum ein Wähler verstehen. Vor allem in der Debatte um Fahrverbote haben sich die Grünen weit vorgewagt. Nun soll das Thema offenbar auch im Wahlkampf offensiv vertreten werden, wie der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagfraktion, Dieter Janecek.

Aus seiner Sicht sollte die Einführung der blauen Plakette, mit deren Hilfe Kommunen schmutzige Diesel notfalls aussperren könnten, zur Koalitionsbedingung im Bund gemacht werden. "Wir Grüne wollen, dass die Kommunen endlich gezielt Fahrverbote einräumen können, um die Bürger in den Städten vor den dreckigsten Stinkern besser zu schützen", sagte Janecek dem Handelsblatt.

"Die blaue Plakette muss deshalb zwingend in einen Koalitionsvertrag mit grüner Handschrift." ...

