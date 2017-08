The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0023991331 VORARLBG L.H. 06-17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0032508563 C.F.FINANC.LOC. 07/17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0190369048 MACQUARIE BK 12-17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1MLQ63 AAREAL BANK MTN S.162 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAK1 DZ BANK IS.A61 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAL9 DZ BANK IS.A62 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0224749100 WENDEL S.A. 05/17 BD01 BON EUR N

CA NO2L XFRA XS0812998036 NORDIC INV.BK 12/17 MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA XS1089989385 REDCO PPTYS GROUP 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0805559209 B.N.G. 12/17 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0809469611 KOMMUNALBK 12/17 MTN BD02 BON BRL N

CA AFJA XFRA DE000A0NQ9H6 AIR BERLIN FIN. 07/27 CV BD03 BON EUR N