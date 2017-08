FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LP5 XFRA US03879N1019 ARC LOG.PART.UTS R.L.P.I. 0.372 EUR

AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.270 EUR

RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM.NEW DL-,01 0.422 EUR

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001 0.046 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.076 EUR

LB7 XFRA US5298981086 LIBBEY INC. DL-,01 0.099 EUR

IDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.465 EUR

3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.211 EUR

D4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.659 EUR

PKW XFRA TH0815010010 POLYPLEX PCL-FGN- BA 1 0.009 EUR

VB2 XFRA NL0000288918 VASTNED RETAIL N.V. EO 5 0.640 EUR

NEQ XFRA FR0000120560 NEOPOST S.A. INH. EO 1 0.900 EUR

INN1 XFRA NL0011821202 ING GROEP NV EO -,01 0.240 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.068 EUR

8FT XFRA NL0011279492 FLOW TRADERS N.V. EO -,10 0.300 EUR

HCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.735 EUR

RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.229 EUR

5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.357 EUR

4XT XFRA US03957U1007 ARCHROCK PARTNERS LP UTS 0.241 EUR

54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.101 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.150 EUR