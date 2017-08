ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Swiss Re hat im ersten Halbjahr wegen der schweren Schäden durch Wirbelsturm "Debbie" in Australien und des harten Wettkampfs in der Branche weniger verdient. Der Gewinn sank in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar (rund 1 Mrd Euro), wie der nach der Munich Re weltweit zweitgrößte Rückversicherer am Freitag in Zürich mitteilte. Damit fiel der Gewinnrückgang noch stärker aus als Experten erwartet hatten. Das könnte die seit Monaten ohnehin schlecht laufende Aktie weiter unter Druck setzen./zb/fbr

