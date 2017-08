FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen sich vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag weiter zurückzuhalten. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 1 Punkt tiefer auf 12 153 Punkte. Mit einem Miniminus zeichnet sich für den deutschen Leitindex nun schon die dritte Verlustwoche in Folge ab.

USA: - REKORD - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag einmal mehr einen Rekord aufgestellt. Er stieg im Handelsverlauf bis auf 22 044,85 Punkte, sodass er den siebten Handelstag in Folge mit einer Bestmarke verbuchen konnte. Dann aber verließ die Anleger vor dem am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Mut. Letztlich schloss der Leitindex nur knapp im Plus. Immerhin war dies schon der achte Tag, den er mit positivem Vorzeichen beendete. Allerdings hat er in diesem Zeitraum nur um 2,4 Prozent zugelegt.

ASIEN: - STILLSTAND - Die Anleger in Asien haben sich kurz vor dem Wochenende kaum aus der Deckung gewagt. Die Kurse pendelten am Freitag um die Nulllinie. Zwei Themen aus den USA bestimmten dabei den Markt: Zum einen der im Laufe des Tages anstehende Arbeitsmarktbericht, der als Indikator für das Tempo der weiteren Leitzinserhöhungen dient. Zum anderen der Bericht des "Wall Street Journal", dass Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump eine sogenannte Grand Jury eingesetzt habe. Die Hauptaufgabe eines solchen Gremiums ist es, vorliegende Beweise in möglichen Verbrechensfällen zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben wird.

DAX 12.154,72 -0,22% XDAX 12.146,02 -0,34% EuroSTOXX 50 3.466,37 0,20% Stoxx50 3.092,01 0,10% DJIA 22.026,10 0,04% S&P 500 2.472,16 -0,22% NASDAQ 100 5.891,20 -0,39% Nikkei 225 19966,03 -0,32% (6:45 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BEHAUPTET - Der Bund-Future dürfte aufgrund der Vorgaben aus dem asiatischen Handel gut behauptet in den Tag starten und sich im Tagesverlauf zwischen 162,55 und 164,10 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Freitagmorgen. Später werde der US-Arbeitsmarktbericht den Ton angeben. An der Ausrichtung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed dürfte sich jedoch vorerst nichts ändern.

Bund-Future Schlusskurs 163,45 0,39% Bund-Future Settlement 163,30 0,09%

DEVISEN: - EURO KURZ VOR 1,19 DOLLAR - Der Euro kämpfte am Freitagmorgen mit der Marke von 1,19 US-Dollar, die er zur Wochenmitte kurz übersprungen hatte - das war der höchste Stand seit zweieinhalb Jahren. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1880 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1860 (Mittwoch: 1,1829) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:00 Uhr) Euro/USD 1,1880 0,09% USD/Yen 110,08 0,02% Euro/Yen 130,77 0,10%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 51,93 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September fiel ebenfalls um acht Cent auf 48,95 Dollar.

