Die Ermittlungen zu einer Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf und einer Zusammenarbeit mit dem engen Umfeld des späteren Präsidenten Donald Trump gewinnen an Fahrt.Sonderermittler Robert Mueller setzte nach Reuters-Informationen bereits in den vergangenen Wochen eine Grand Jury ein - ein geheim tagendes Geschworenen-Gremium, das Muellers...

Den vollständigen Artikel lesen ...