Westonaria, 3. August 2017: Sibanye (Symbole JSE: SGL and NYSE: SBGL - https://www.youtube.com/watch?v=9bx0bUMmDUU&t=5s) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit betreffenden Stakeholder im Sinne von Sektion 189A (Sektion 189A) des Labour Relations Act 66 aus dem Jahre 1995 (LRA) Beratungen hinsichtlich der Umstrukturierung seiner Goldbergbaubetriebe aufgrund der laufenden Verluste in den Betrieben Beatrix West und Cooke aufnehmen wird. Der Anstoß zu den S189 Beratungen kommt nach zahlreichen erfolglosen Versuchen, die Verluste dieser Betriebe einzudämmen.

Die in diesen Betrieben aufgetretenen Verluste beeinflussen den Konzern-Cashflow negativ sowie die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit anderer Betriebe in der Region des südlichen Afrikas in so einer Weise, dass sie eine Bedrohung für eine nachhaltigere Beschäftigung in der gesamten Region sind.

Seit dem Börsengang im Jahre 2013 ist Sibanye als ein Arbeitgeber stetig gewachsen, von 37.700 Mitarbeitern vor vier Jahren, zu einem der größten Arbeitgeber in der südafrikanischen Bergbaubranche mit 58.000 permanenten Mitarbeitern. Ungefähr 7.400 von Sibanyes Mitarbeitern auf allen Niveaus könnten als Ergebnis der geplanten Umstrukturierung betroffen sein. Mittels der Sektion 189A Beratungen werden das Unternehmen und die betroffenen Stakeholder Alternativen zu möglichen Betriebsschließungen in Betracht ziehen, um Betriebsverkleinerungen zu vermeiden oder zu reduzieren.

Neal Froneman, Chief Executive Officer von Sibanye, sagte: Die Entscheidung, mit diesem Umstrukturierungsprozess zu beginnen, ist nicht leicht gefallen. Die langfristige Nachhaltigkeit des Konzerns als Ganzes ist unser primärer Fokus und ist notwendig, wenn wir weiterhin allen unseren Stakeholder einen überdurchschnittlichen Wert liefern wollen. Die in den Betrieben Beatrix West und Cooke aufgetretenen Verluste bedrohen die Zukunft der anderen Betriebe des Konzerns und die Beschäftigung vieler anderer Südafrikaner. Wir sind uns jedoch des schwierigen sozioökonomischen Umfelds in Südafrika bewusst und werden mit allen relevanten Stakeholder in Kontakt treten, um die Arbeitsplatzverluste zu minimieren, während wir gewährleisten, dass in Zukunft weitere Arbeitsplätze nicht gefährdet werden.

