TAGESTHEMA

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte im Juni gestiegen sein. Volkswirte erwarten, dass die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent zugelegt haben, nachdem sie sich bereits im Mai um 1,0 Prozent erhöht hatten. Das Statistische Bundesamt wird die Daten am Freitag um 8.00 Uhr veröffentlichen.

Die Auftragseingänge waren in den vergangenen Quartalen einem ziemlichen Auf und Ab unterworfen. Auf unveränderte Bestellungen im dritten Quartal 2016 folgte ein Anstieg um 4,3 Prozent im vierten Quartal und ein Rückgang um 1,0 Prozent im ersten Quartal 2017. Für das zweite Quartal steht nach zwei Monaten ein Zuwachs von 0,2 Prozent zu Buche. Ein Juni-Anstieg im prognostizierten Umfang würde den Quartalszuwachs auf 0,5 Prozent heben.

Das ist nicht viel, wenn man es mit den Produktionszuwachsraten des produzierenden Sektors (ohne Bau) von 0,9 Prozent im ersten und 1,8 Prozent im zweiten Quartal vergleicht. Allerdings war die Auftragsreichweite nach dem kräftigen Anstieg im vierten Quartal so hoch, dass auch ein schwacher Monat kein Beinbruch wäre.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Allianz SE, ausführliches Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz)

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 2Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 2Q

08:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1H

08:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

ING Groep: 0,42 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm -US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +222.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -44,10 Mrd USD zuvor: -46,51 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.471,10 -0,02% Nikkei-225 19.968,83 -0,30% Shanghai-Composite 3.284,05 +0,34% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.154,72 -0,22% DAX-Future 12.138,00 -0,34% XDAX 12.146,02 -0,34% MDAX 24.778,34 -0,08% TecDAX 2.259,04 -0,45% EuroStoxx50 3.466,37 +0,20% Stoxx50 3.092,01 +0,10% Dow-Jones 22.026,10 +0,04% S&P-500-Index 2.472,16 -0,22% Nasdaq-Comp. 6.340,34 -0,35% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,45% +63

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick

Knapp behauptet - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag dürften sich die Anleger an den europäischen Börsen zurückhalten. Als Belastungsfaktor könnte sich abermals der starke Euro erweisen. Die Bilanzsaison macht derweil Pause. Nur wenige große europäische Unternehmen legen am Freitag Zahlen vor. Darunter sind der Schweizer Rückversicherer Swiss Re, die Erste Group Bank und die Royal Bank of Scotland. Auch die Allianz will ihr ausführliches Ergebnis vorlegen.

Rückblick

Gut behauptet - Der teure Euro mit Kursen von knapp 1,19 Dollar sorgte weiterhin für latenten Abgabedruck. Zudem konnte die Berichtssaison nicht vollends überzeugen. Deutlicher nach oben ging es mit einem Plus von 1 Prozent an der Börse in Mailand. Dort ist der Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Service-Bereich überraschend auf ein Zehnjahreshoch gesprungen. Die Börse in London schloss mit plus 0,9 Prozent, gestützt vom nachgebenden Pfund. Die britische Devise kam unter Druck, nachdem die Bank of England den Leitzins auf rekordniedrigem Niveau belassen hatte. Unicredit stiegen um 7,2 Prozent, nachdem der Finanzkonzern die Erwartungen an die Quartalszahlen auf der operativen Seite übertroffen hat. Axa zeigten sich 0,4 Prozent im Minus. Die Analysten von CFRA bescheinigen dem Versicherer ein schwaches Profil bei der Kapitalrendite. Die Aktie der London Stock Exchange stieg nach gut aufgenommenen Zahlen um 2,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Siemens ist im dritten Quartal zwar um 3 Prozent gewachsen, aber damit nicht so deutlich wie erwartet. Zudem wurden an der Börse die Neuaufträge bemängelt, die Aktie stellte mit einem Abschlag von 3,1 Prozent den Verlierer im DAX. Bei Beiersdorf (minus 1,8 Prozent) enttäuschte dagegen das organische Wachstum. Prosieben schlossen nach Zahlen 1,2 Prozent leichter, hier wurde der Ausblick auf die TV-Werbung skeptisch beurteilt. Bei Adidas (plus 0,7 Prozent) lieferten die endgültigen Zahlen keinen neuen Aspekt. Positiv bewerteten Händler die Zahlen der Deutschen Telekom, der Kurs stieg um 0,1 Prozent. BMW kamen nach überzeugenden Zahlen um 0,7 Prozent voran, vor allem die Marge überzeugte. Continental verloren nach Zahlen, die Licht und Schatten enthielten, 0,4 Prozent. Merck (minus 0,1 Prozent) hat im zweiten Quartal etwas weniger verdient und umgesetzt als erwartet. Dürr (minus 7 Prozent) scheiterte an den hohen Erwartungen, die die Zahlen nicht ganz erfüllten. Evonik (minus 3,1 Prozent) hat die Prognosen von Bernstein zum Umsatz um 2 Prozent verfehlt. Rheinmetall wiederum stiegen um 1,3 Prozent, nachdem der Konzern sowohl den Umsatz- als auch den Margenausblick angehoben hat. Nordex reagierten mit einem Plus von knapp 7 Prozent auf die Bestätigung des Ausblicks. Medigene gaben dagegen nach Zahlen 5,6 Prozent ab. Deutz kamen nach Zahlen 4 Prozent unter Druck.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX -0,1% auf 12.146 Pkt - Springer und Gea in Bewegung

Axel Springer und Gea haben dominiert. Ein Händler verwies bei Axel Springer auf eine am Abend durchgeführte Platzierung durch die US-Beteiligungsgesellschaft General Atlantic. Laut Medienberichten sollen 2,23 Millionen Stück des Verlagshauses platziert worden sein. Die Titel wurden 1,3 Prozent schwächer gestellt. Gea wurden dagegen 2,8 Prozent höher getaxt. Din belgischer Investor ist bei dem Maschinenbauer eingestiegen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Händler sprachen von vorsichtiger Zurückhaltung vor dem zum Wochenschluss anstehenden Arbeitsmarktbericht. Der Dow markierte ein weiteres Allzeithoch und verteidigte letztlich die Marke von 22.000 Punkten, die er am Vortag dank der Apple-Rally erstmals in seiner Geschichte erobert hatte. Bei Apple wurden Gewinne eingestrichen, die Titel schlossen 1,0 Prozent im Minus. Der S&P-500 wurde derweil vom Energiesektor ausgebremst, der 1,3 Prozent verlor. Concho Resources und Noble Energy brachen um 8,7 bzw. 8,0 Prozent ein - belastet von gefallenen Ölpreisen. Die Konjunkturdaten vermittelten ein uneinheitliches Bild, doch hatten Anleger ohnehin fast nur Augen für die Berichtssaison. An vorderster Front stand Tesla. Der Verlust des Elektroautobauers fiel nicht so hoch aus wie befürchtet und der Umsatz übertraf die Prognosen. Die Aktie gewann 6,5 Prozent. Take-Two rückten sogar um 12,2 Prozent vor. Das Unternehmen hatte einen starken Umsatzanstieg gemeldet und zugleich den Ausblick angehoben. Fitbit verzeichnete zwar einen Umsatzrückgang, das Unternehmen schnitt damit aber dennoch besser als befürchtet ab. Die Aktie schoss um 14,8 Prozent empor. Zynga meldete den besten Umsatz seit vier Jahren. Der Kurs legte um 2,5 Prozent zu. Kellogg wartete mit besser als prognostiziert ausgefallenen Zweitquartalszahlen auf. Die Aktie legte um 4,3 Prozent zu. Auf der Verliererseite stürzten Avon um 10,7 Prozent ab. Nachdem die Zweitquartalszahlen des Kosmetikkonzerns die Analystenerwartungen verfehlt hatten, kündigte CEO Sheri McCoy ihren Rücktritt an. ICE hat bei stabilen Einnahmen mehr verdient. Analysten hatten jedoch auf mehr gehofft. Die Titel büßten 2,8 Prozent ein. Teva verschreckte mit einem Milliardenverlust und einer Gewinnwarnung. Zudem kürzte das Unternehmen die Dividende und warnte, dass möglicherweise Kreditbedingungen neu verhandelt werden müssten. Die Papiere stürzten um 24,0 Prozent ab.

Nach den Abgaben des Vortages legten die Notierungen am Anleihemarkt nun wieder zu. Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es um 5 Basispunkte auf 2,22 Prozent nach unten. Gestützt wurden die Notierungen von der Entscheidung der Bank of England, den Leitzinssatz auf rekordniedrigem Niveau zu belassen. US-Anleihen seien Gilts gefolgt, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1879 +0,1% 1,1871 1,1876 EUR/JPY 130,76 +0,2% 130,55 130,80 EUR/CHF 1,1502 +0,1% 1,1494 1,1508 GBP/EUR 1,1060 -0,0% 1,1068 1,1067 USD/JPY 110,07 +0,1% 109,98 110,13 GBP/USD 1,3141 +0,0% 1,3138 1,3143

Der Euro blieb im Vorwärtsgang. Damit baut dieser die kräftigen Gewinne, die ihn innerhalb von drei Wochen von 1,14 auf deutlich über 1,18 Dollar getragen hatten, noch etwas aus. Der Euro kletterte auf 1,1874 nach Wechselkursen um 1,1856 am Vorabend. Der schwache ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe drücke den Greenback etwas, hieß es. Leerverkaufspositionen und damit Wetten auf fallende Dollarkurse erreichten ein Fünfjahreshoch. Eine stärkere Tagesbewegung wies das britische Pfund auf, das gegen Euro und Dollar unter Druck geriet, nachdem die heimische Notenbank den Zinssatz unverändert belassen hatte. Zugleich senkte sie die Wachstumsprognose.

