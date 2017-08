Aliso Viejo, Kalifornien und Hongkong (ots/PRNewswire) -



Der auf 4 Jahre angesetzte Vertrag gilt für IT-Services in allen

Abteilungen



UST Global (http://www.ust-global.com) (Singapore) Pte Ltd, eine

Zweigstelle von UST Global Inc., gab heute bekannt, dass die

Regierung von Hongkong dem Unternehmen für ihre mehr als 80 Büros und

Abteilungen den Dauerauftrag für Quality Professional Services im

Bereich der IT-Services verliehen hat.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/540539/UST_Global_Logo.jpg

)



Durch diese Beauftragung ist UST Global (Singapore) Pte Ltd in der

Lage, vom 31. Juli 2017 bis 30. Juli 2021 Vorimplementierungsdienste

der Kategorie 1, wie z. B. IT-Planung, Machbarkeits- und technische

Studien auf Abteilungsebene, und unabhängige

Programm-/Projektmanagementdienste bereitzustellen sowie die

Abteilungen der Behörden in Hongkong mit laufenden IT-Professional

Services der Kategorie 2 im Bereich der Systemwartung, des

technischen und Netzwerksupports zu versorgen.



Der Vertrag wurde am 17. Juli 2017 in Hongkong vom CIO (Chief

Information Officer) der Regierung, Herrn Allen Yeung, bei einer

feierlichen Vergabe überreicht.



Zur Vergabe äußerte sich Gilroy Mathew, GM - APAC, UST Global Inc.

so: "Wir sind höchst erfreut, von der Regierung Hongkongs mit der

Bereitstellung innovativer, kreativer IT-Dienste beauftragt worden zu

sein. Dieser Vertrag ist ein Zeichen unseres andauernden Wachstums

und Zeichen unserer Investitionen in unsere

Digital-Transformation-Initiativen in der APAC-Region für sowohl den

öffentlichen Dienst als auch Kunden von Global 1000. Wir freuen uns

auf die Zusammenarbeit mit den Behörden in Hongkong im Laufe der

nächsten 4 Jahre."



Informationen zu UST Global



UST Global (http://www.ust-global.com)® ist ein rapid wachsendes

Unternehmen der Digitaltechnologie, das Großunternehmen in privater

Hand sowie Aktienunternehmen weltweit fortschrittliche Computing- und

digitale Dienste liefert. Da uns sowohl das Motto der

'Lebenstransformation' (Transforming Lives) als auch das Prinzip von

'weniger Kunden, mehr Aufmerksamkeit' am Herzen liegen, bringen wir

den Unternehmergeist ein, der in der heutigen digitalen Wirtschaft

den schnellsten Weg zum wertschöpfenden Erfolg sucht. Durch unsere

innovativen Technologiedienste und unsere bahnbrechenden sozialen

Programme setzen wir uns von anderen ab. UST Global hat seinen

Firmensitz in Aliso Viejo, Kalifornien, und Niederlassungen in 21

Ländern. Zu unseren Kunden zählen Fortune-500-Unternehmen aus dem

Finanzwesen, Gesundheitswesen, Versicherungsbereich, Einzelhandel,

der Hi-Technologie, Fertigung, dem Versand und der Telekommunikation.

UST Global ist am Aufbau langfristiger strategischer

Geschäftsbeziehungen durch flexible, kundenzentrierte, globale

Bindungsmodelle interessiert, in denen Fachkräfte und Ressourcen vor

Ort mit den Kosten-, Größenwachstums- und Qualitätsvorteilen globaler

Betriebe zusammenkommen.



Originaltext: UST Global

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100060365

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100060365.rss2



Pressekontakt:

Pressekontakt:

Manoj M Mani

Manoj.Mattamana@ust-global.com

+91-9632000553



Media Relations

Media.Relations@ust-global.com