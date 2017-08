Den Wettbewerb bei Bahnprojekten im Ausland findet Volker Schenk unfair. Der Bahnindustrie-Präsident fordert daher staatliche Hilfe für deutsche Zughersteller und im Notfall den Ausschluss ausländischer Konkurrenz.

Herr Schenk, viele Länder in Asien und Nordamerika planen Großprojekte auf der Schiene. Reibt sich die deutsche Bahnindustrie schon die Hände?Volker Schenk: Schön wäre es. Aber die meisten Länder gehen recht restriktiv mit solchen Projekten um. Deutsche Unternehmen müssten wesentliche Teile ihrer Produktion dorthin verlagern, weil die Länder lokale Wertschöpfung voraussetzen, um bei den Ausschreibungen eine Chance zu haben. Das ist nachvollziehbar, aber für ein einzelnes Projekt verlegt kein Unternehmen die Produktionsstrukturen ins Ausland.

Die "Buy American"-Doktrin will US-Präsident Donald Trump verschärfen. Spüren Sie schon die Folgen des neuen Protektionismus in den USA?Eigentlich ist Amerika schon immer sehr protektionistisch gewesen. Wer dort heute bei öffentlichen Schienenprojekten zum Zuge kommen will, muss 60 Prozent des Auftragsvolumens in den USA fertigen - Tendenz steigend. Viele Produkte können dann nicht mehr in Europa eingekauft werden. Ein mittelständischer Zulieferer aus Deutschland kann aber deshalb nicht einfach so seine Produktion in die USA verlagern. Für viele Mittelständler ist die amerikanische Praxis ein echtes Problem. Insgesamt erleben wir gerade, dass die Marktbedingungen zwischen vielen Ländern im Ausland und Europa extrem unausgewogen sind.

Inwiefern?Ausländische Unternehmen etwa aus den USA, China oder Japan können ihre Produkte relativ problemlos in Europa einführen und kommen bei öffentlichen Ausschreibungen auch zum Zuge. Europäische Unternehmen hingegen werden außerhalb Europas dezent draußen gehalten. Mit anderen Worten: Wir lassen in Europa alles rein, aber andere Länder blockieren. Das geht so nicht weiter.

Lange Zeit galt auch Japan als geschlossener Markt. Ändert das geplante Freihandelsabkommen zwischen Europa und Japan etwas an dem Problem?Das hoffen wir. Derzeit ist der Markt in Japan in den Bereichen U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen und Hochgeschwindigkeitszügen nur in der Größenordnung von etwa zwei Prozent zugänglich. Bislang haben europäische Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen kaum Chancen, denn die öffentliche Hand in Japan kann über sogenannte Betriebssicherheitsklauseln ausländische Produkte ausschließen, weil sie unter anderem angeblich nicht erdbebensicher seien. Das ist natürlich falsch. Deutsche Züge sind zum Beispiel im erdbebengefährdeten Kalifornien und in Italien unterwegs. Das neue Freihandelsabkommen zwischen Europa und Japan muss dieser Diskriminierung ein Ende setzen. Denn auf der anderen Seite dürfen ...

