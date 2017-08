Die relative Schwäche des DAX gegenüber dem wichtigsten Aktienbarometer in den USA setzt sich fort. Während der DAX am Vortag erneut leichte Verluste hinnehmen musste, markierte der Dow Jones nun zum siebten Mal in Folge ein neues Rekordhoch. Neben zum Teil schwächeren Quartalsbilanzen und der Posse im Weißen Haus lastet vor allem der starke Euro auf den Kursen deutscher Blue Chips. Viele Anleger hoffen daher auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag.

