Liebe Leser,

Vonovia hat die Zahlen zum vorigen Quartal bzw. die Halbjahreszahlen vorgelegt. Letztere zeigen ein Wachstum der "Mieteinnahmen Bewirtschaftung" von 774,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2016 auf 833,2 Mio. Euro in der ersten Jahreshälfte 2017 - was einem Plus von 7,6% entspricht. In der Branche ist die Kennzahl FFO (steht für "funds from operations") wichtig. Und da stieg das FFO 1 sogar um überdurchschnittliche 18,0% auf 457,7 Mio. Euro. Das entspricht laut Vonovia einem FFO ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...