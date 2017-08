FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag an die Aufwärtstendenz der vergangenen Wochen angeknüpft und leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1883 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Der Kurs steht damit nur knapp unter dem Höchststand seit Anfang 2015, der am Mittwoch bei 1,1910 Dollar erreicht worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1860 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem zunächst impulsarmen Handel. Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger vor wichtigen Konjunkturdaten eher zurück. Am Nachmittag werden die stark beachteten Daten vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Experten gehen davon aus, dass sich die robuste Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt im Juli fortgesetzt hat./jkr/fbr

