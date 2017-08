Curetis / Curetis kündigt Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse 2017 für den 16. August 2017 an . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Curetis kündigt Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse 2017 für den 16. August 2017 an - Telefonkonferenz und Webcast zur Erläuterung der Ergebnisse Amsterdam, Niederlande, und Holzgerlingen, Deutschland, 04. August 2017; veröffentlicht um 08:00 Uhr MESZ-- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit der Curetis GmbH, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2017 abgelaufene erste Halbjahr am 16. August 2017 bekanntgeben wird. Das Unternehmen wird außerdem am 16. August 2017 um 15:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz und einen Webcast durchführen, um die Halbjahresergebnisse vorzustellen, die wichtigsten Ereignisse zu erörtern und einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2017 und darüber hinaus zu geben. Die begleitende Präsentation zur Telefonkonferenz wird unter http://www.curetis.com/en/investors/financial-reports-and-conferences/financial-reports.html (http://www.curetis.com/en/investors/financial-reports-and-conferences/financial-reports.html)

zugänglich sein. Teilnehmer der Telefonkonferenz bitten wir die Präsentation unter http://www.audio-webcast.com/ (http://www.audio-webcast.com/) mit dem Zugangscode curetis0817 aufzurufen. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte folgende Einwahlnummern (Zugangscode 93120684#): Belgien: +32 11500307 Deutschland: +49 69222229043 Niederlande: +31 107137273 UK: +44 2030092452 U.S.: +1 855 4027766 Eine Gesamtauflistung internationaler Einwahlnummern finden Sie unter dem folgenden Link: http://events.arkadin.com/ev/docs/International Access Numbers_ UKFELBRI1_SU7.pdf (http://events.arkadin.com/ev/docs/International%20Access%20Numbers_%20UKFELBRI1_SU7.pdf) Der vollständige Halbjahresbericht 2017 wird ab dem 16. August 2017 unter http://www.curetis.com/en/investors/financial-reports-and-conferences/financial-reports.html (http://www.curetis.com/en/investors/financial-reports-and-conferences/financial-reports.html)

verfügbar sein. Der Webcast sowie dessen Aufzeichnung werden unter http://curetis160817-live.audio-webcast.com (http://curetis160817-live.audio-webcast.com) zugänglich sein. ### Über Curetis

Curetis ist ein 2007 gegründetes Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von verlässlichen, schnellen und kosteneffizienten Produkten für die Diagnostik von schweren Infektionskrankheiten konzentriert. Die Diagnostiklösungen von Curetis ermöglichen die Schnellbestimmung von Krankheitserregern und Antibiotikaresistenzmarkern binnen weniger Stunden. Andere derzeit verfügbare Techniken benötigen dafür Tage oder Wochen. Das Unternehmen hat bis dato EUR 44,3 Millionen in seinem Börsengang auf der Euronext Amsterdam und Euronext Brüssel, sowie mehr als EUR 63,5 Millionen an private equity Mitteln eingeworben. Darüber hinaus hat Curetis mit der EIB eine Fremdkapital-Finanzierungslinie über bis zu EUR 25 Millionen abgeschlossen. Firmensitz ist Holzgerlingen bei Stuttgart. Curetis hat internationale Kooperationsvereinbarungen mit Heraeus Medical, mit Pharmaunternehmen, sowie Vertriebsvereinbarungen für sein Unyvero System in vielen Ländern Europas und des Nahen Ostens sowie Asien abgeschlossen. 2017 gründete Curetis Ares Genetics GmbH, eine hundertprozentige Tochterfirma der Curetis GmbH in Wien, Österreich. Ares Genetics soll die Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und das darauf aufbauende wissenschaftliche und geschäftliche Potenzial der GEAR-Akquisition aus dem Jahr 2016 für die gesamte Curetis-Gruppe maximal nutzbar machen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com (http://www.curetis.com) Rechtlicher Hinweis Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Kontakt

