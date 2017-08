Normalerweise sehe ich die strategischen Maßnahmen von Siemens (WKN:723610) ziemlich positiv. Der Fokus auf die Digitalisierung und Elektrifizierung bei gleichzeitigem Hinzuziehen von starken Joint Venture-Partnern, das passt einfach. Aber wie die Ausgliederung von Healthineers läuft, überzeugt mich noch nicht so richtig.

Das ist der Status Quo

Die Gesundheitssparte soll bis Mitte 2018 auf eigenen Beinen stehen. Bis dahin legt man nun alles in die Waagschale, um die Tochter hübsch zu machen. Dazu gehört, dass Randbereiche abgestoßen und Kernbereiche gestärkt werden. So wurde im Juli die ELISA Immundiagnostik an die italienische DiaSorin verkauft, während fast gleichzeitig Epocal Inc. übernommen wurde, eine Tochter ...

