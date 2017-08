FCR Immobilien AG kauft zwei weitere Einzelhandelsimmobilien

DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf FCR Immobilien AG kauft zwei weitere Einzelhandelsimmobilien 04.08.2017 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

FCR Immobilien AG kauft zwei weitere Einzelhandelsimmobilien

- Kauf eines Einkaufszentrums in Seelze, Niedersachsen - Erwerb eines Fachmarktzentrums in Dresden-Weißig, Sachsen - Beide Objekte verfügen über bonitätsstarke Mieter

München, 04.08.2017: Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat zwei weitere Einzelhandelsimmobilien erworben. Die Objekte liegen in Seelze, Niedersachsen und in Dresden-Weißig, Sachsen. Über die jeweiligen Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart. Zusammen generieren die beiden Objekte eine Jahresnettomiete von über 550 Tsd. Euro.

Bei der Immobilie in Seelze handelt es sich um ein 2007 errichtetes Einkaufszentrum. Seelze ist ein Vorort von Hannover. Das Objekt unterteilt sich in sieben Einheiten mit einer Gesamtfläche von gut 3.600 m². Darüber hinaus verfügt die Immobilie über 108 Stellplätze. Auf knapp 350 Tsd. Euro beläuft sich die jährliche Miete für das nahezu vollvermietete Einkaufszentrum. Die Immobilie weist einen attraktiven Mietermix auf. Neben der bekannten Drogeriemarktkette DM sind auch namhafte Adressen wie KiK, TEDi oder Takko als Mieter in diesem Einkaufszentrum ansässig. Das Objekt kann sowohl mit dem PKW als auch durch den öffentlichen Personennahverkehr optimal erreicht werden. Die Adresse lautet: Hannoversche Straße 83, 30926 Seelze.

Das Fachmarktzentrum in Dresden-Weißig verfügt über eine Gesamtfläche von gut 2.300 m² und insgesamt 98 Stellplätzen. Das vollvermietete Objekt bietet fünf Einzelhandelsflächen, wodurch ein bonitätsstarker Mietermix möglich ist. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf gut 200 Tsd. Euro. Ankermieter ist die Non-Food Handelskette Pfennigpfeiffer Handelsgesellschaft mbH. Das Fachmarktzentrum ist optimal von der Bundesstraße 6 einsehbar. Für eine hohe Kundenfrequenz sorgt auch die Lage in einem Bereich mit weiteren Einzelhandelsimmobilien. Die Adresse lautet: Zum Hutbergblick, 01328 Dresden-Weißig.

"Die beiden Zukäufe passen sehr gut in unser Portfolio. Wir gehen für die kommenden Wochen aufgrund unserer bestens gefüllten Pipeline von weiteren Objektankäufen aus. Dabei setzen wir unverändert auf attraktive Einkaufs- und Fachmarktzentren, die unseren Ankaufskriterien entsprechen", so Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.

Die börsennotierte Unternehmensanleihe (WKN A2BPUC / ISIN DE000A2BPUC4) hat mittlerweile ein Volumen von über 10 Mio. Euro und wird weiterhin erfolgreich platziert. Der jährliche Zinskupon beträgt 7,1 %. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 18. Oktober 2021.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 30 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 115.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.

Website: fcr-immobilien.de

Twitter: @FCR_Immobilien

Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Patrick Wang Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch Senior Director Investments & Corporate Communications

FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München www.fcr-immobilien.de Telefon +49 89 2000 511 81 Fax +49 89 2000 511 98 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München

04.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

598761 04.08.2017

AXC0052 2017-08-04/08:30