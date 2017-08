flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold konnte in den letzten vier Wochen seine Kursverluste vom letzten Zwischenhoch bei 1.296,17 US-Dollar (06.06.2017) recht gut reduzieren. Vor allem der schwache US-Dollar in Kombination mit dem politischen Zick-Zack aus Washington gab Gold die nötige Unterstützung und man konnte am Markt weitere Kaufbereitschaft registrieren.

Im Hinblick auf eine Reduzierung der Fed-Bilanz noch in 2017 und einer mehr an Fahrt gewinnenden Erholung in Europa könnten die Zuwächse jedoch limitiert sein. Widerstände fänden sich nun bei 1.171/1.274/1.296 und 1.317 US-Dollar, während die Unterstützungen bei 1.251/1.240 und 1.227 US-Dollar zu finden sein könnten.

