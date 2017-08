Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Lage am US-Arbeitsmarkt dürfte sich im Juli weiter verbessert haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 180.000 zugenommen hat und die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent gesunken ist. Die Stundenlöhne dürften um 0,3 Prozent gestiegen sein. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 4,4 Prozent, nur knapp über den im Mai erreichten 4,3 Prozent, die davor zuletzt im Mai 2001 verzeichnet worden waren. Das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, der Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE-Deflator), stieg im Juni nur noch mit einer Jahresrate von 1,4 (1,5) Prozent, während die Teuerungsrate des Kern-PCE-Deflators unverändert bei 1,5 Prozent blieb. In ihrem jüngsten geldpolitischen Statement hatte die Fed zwar auf die niedrige Inflation verwiesen, andererseits aber ihre Zuversicht bekräftigt, dass die Teuerung mittelfristig 2 Prozent erreichen werde. Wichtig für den grundlegenden Inflationsdruck ist die Entwicklung der Löhne, und mit der kann die Fed weniger zufrieden sein. Insofern könnten das wichtigste Detail dieses Arbeitsmarktberichts die Stundenlöhne sein, deren Jahreswachstumsrate im Juni aufgrund einer Abwärtsrevision der Vormonatswerte nur auf 2,5 (2,4) gestiegen war. Erwartet worden waren 2,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +222.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -44,10 Mrd USD zuvor: -46,51 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.471,10 -0,02% Nikkei-225 19.952,31 -0,38% Hang-Seng-Index 27.542,45 +0,04% Kospi 2.397,96 +0,47% Shanghai-Composite 3.284,18 +0,34% S&P/ASX 200 5.718,10 -0,30%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig verändert - Im unmittelbaren Vorfeld der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten nehmen die Anleger an den Börsen in Ostasien und Australien eine abwartende Haltung ein. In Tokio lässt der zum Dollar weiter in der Nähe seines Jahreshochs liegende Yen keine Kauflaune aufkommen. Dass die australische Notenbank die Wachstumsprognose leicht gesenkt hat und der Einzelhandelsumsatz im zweiten Quartal stärker als geschätzt gestiegen ist, bewegt die Kurse kaum. In Seoul liegt der Kospi etwas im Plus und erholt sich von seinem scharfen Rücksetzer am Vortag damit nur geringfügig. Für Mazda geht es um 3,7 Prozent nach oben. Zusammen mit Toyota will Mazda offenbar für 1,6 Milliarden US-Dollar ein Werk in den USA bauen. Eine mit den Plänen vertraute Person sagte, die Unternehmen könnten diesen Plan am Freitag verkünden. Die beiden japanischen Automobilhersteller sollen demnach auch ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugtechnologien schmieden. Die Zusammenarbeit mit Toyota ermögliche Mazda den Zugriff auf die Ressourcen eines Industriegiganten, heißt es. Toyota zeigen sich von der Nachricht kaum bewegt. In Sydney stehen Commonwealth Bank of Australia unter Druck. Die Aktie verliert über 3 Prozent, nachdem Beschuldigungen bekannt geworden sind, dass die Bank ihrer Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit Geldwäsche nicht nachgekommen sein soll.

US-NACHBÖRSE

Deutlich über den Erwartungen ausgefallene Umsätze im zweiten Quartal haben Gopro einen Kurssprung beschert. Gopro schrieb zwar weiter rote Zahlen, das Minus fiel aber geringer aus als Analysten befürchtet hatten. Die Aktie schoss um 12,4 Prozent nach oben. Yelp schnellten sogar um 18,7 Prozent hoch. Das Internet-Empfehlungsportal übertraf nicht nur die Erwartungen für das zweite Quartal, sondern erhöhte auch den Ausblick. Yelp kündigte an, eigene Aktien zurückzukaufen und gab zudem den Teilverkauf von Eat24 für 287 Millionen Dollar an den Essen-Auslieferer Grubhub bekannt. Grubhub verloren 6,6 Prozent. Grubhub hatte mit seinen Quartalszahlen und auch dem Ausblick weitgehend die Erwartungen von Analysten getroffen. Weight Watchers legten ebenfalls kräftig zu um 14,2 Prozent nach übertroffenen Erwartungen. Nach gut ausgefallenen Quartalszahlen verteuerten sich Arista Networks um 11,8 Prozent. Activision Blizzard gaben nach der Vorlage deutlich besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen um 2,9 Prozent nach. Die Tochter King meldete einen Rückgang der aktiven Nutzerzahlen um 23 Prozent.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 22.026,10 +0,0% +9,86 S&P-500 2.472,16 -0,2% -5,41 Nasdaq-Composite 6.340,34 -0,4% -22,30 Nasdaq-100 5.891,20 -0,4% -23,03 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 836 Mio 833 Mio Gewinner 1.262 1.172 Verlierer 1.691 1.765 unverändert 124 134

Uneinheitlich - Händler sprachen von Zurückhaltung vor dem anstehenden Arbeitsmarktbericht. Der Dow markierte ein weiteres Allzeithoch und verteidigte letztlich die Marke von 22.000 Punkten, die er am Vortag dank der Apple-Rally erstmals in seiner Geschichte erobert hatte. Bei Apple wurden Gewinne eingestrichen, sie schlossen 1,0 Prozent im Minus. Der S&P-500 wurde derweil vom Energiesektor ausgebremst, der 1,3 Prozent verlor. Concho Resources und Noble Energy brachen um 8,7 bzw. 8,0 Prozent ein - belastet von gefallenen Ölpreisen. Tesla gewannen 6,5 Prozent. Der Verlust des Elektroautobauers war nicht so hoch ausgefallen wie befürchtet und der Umsatz übertraf die Prognosen. Teva verschreckte mit einem Milliardenverlust und einer Gewinnwarnung. Zudem kürzte das Unternehmen die Dividende und warnte, dass möglicherweise Kreditbedingungen neu verhandelt werden müssten. Die Papiere stürzten um 24,0 Prozent ab. Kellogg wartete mit besser als prognostiziert ausgefallenen Zweitquartalszahlen auf. Die Aktie legte um 4,3 Prozent zu. Avon knickten um 10,7 Prozent ein, nachdem die Zweitquartalszahlen des Kosmetikkonzerns die Analystenerwartungen verfehlt hatten und CEO Sheri McCoy ihren Rücktritt ankündigte.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,23 -4,4 2,27 -21,9 30 Jahre 2,80 -6,1 2,86 -27,0

Die Schaukelbewegung der vergangenen Tage setzte sich fort. Nach den Abgaben des Vortages legten die Notierungen nun wieder deutlich zu. Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es um 5 Basispunkte auf 2,22 Prozent nach unten. Gestützt wurden die Notierungen von der Entscheidung der Bank of England, den Leitzinssatz auf rekordniedrigem Niveau zu belassen. US-Anleihen seien Gilts gefolgt, hieß es. Ein OECD-Bericht zeigte zudem, dass sich die Verbraucherpreise unter den 20 größten Volkswirtschaften auf einem Achtjahrestief bewegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:11 % YTD EUR/USD 1,1878 +0,1% 1,1871 1,1850 +12,9% EUR/JPY 130,87 +0,2% 130,55 131,11 +6,5% EUR/GBP 0,9042 +0,1% 0,9035 0,8954 +6,1% GBP/USD 1,3140 +0,0% 1,3138 1,3235 +6,5% USD/JPY 110,15 +0,2% 109,98 110,63 -5,8% USD/KRW 1124,40 -0,4% 1128,82 1127,36 -6,9% USD/CNY 6,7185 +0,0% 6,7170 6,7233 -3,3% USD/CNH 6,7246 -0,1% 6,7303 6,7289 -3,6% USD/HKD 7,8167 -0,0% 7,8172 7,8178 +0,8% AUD/USD 0,7969 +0,2% 0,7951 0,7926 +10,4%

Der Euro blieb im Vorwärtsgang. Er baute die Gewinne, die ihn innerhalb von drei Wochen von 1,14 auf deutlich über 1,18 Dollar getragen hatten, noch etwas aus und kletterte auf 1,1874 nach 1,1856 am Vorabend. Der schwache ISM-Indes für das US-Dienstleistungsgewerbe drücke den Greenback etwas, hieß es. Leerverkaufspositionen und damit Wetten auf fallende Dollarkurse erreichten dereil ein Fünfjahreshoch. Eine stärkere Tagesbewegung wies das britische Pfund auf, das gegen Euro und Dollar unter Druck geriet, nachdem die heimische Notenbank den Zinssatz unverändert belassen hatte. Zugleich senkte sie die Wachstumsprognose. Die tschechische Krone legte zu, gestützt von einer Zinserhöhung der tschechischen Notenbank.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,87 49,03 -0,3% -0,16 -14,3% Brent/ICE 51,86 52,01 -0,3% -0,15 -11,7%

Die Ölpreise kamen nach den Vortagesgewinnen zurück. WTI sank um 1,1 Prozent auf 49,03 Dollar. Brent verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 52,01 Dollar. Im Handel wurden die fallenden Preise mit dem in der kommenden Woche anstehenden Treffen des Erdölkartells Opec in Verbindung gebracht. Dort soll über die Einhaltung der beschlossenen Förderbegrenzungen gesprochen werden. Zuletzt hatten Daten belegt, dass trotz beschlossener Produktionskürzungen die Förderung gestiegen war.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.269,13 1.268,60 +0,0% +0,53 +10,2% Silber (Spot) 16,71 16,66 +0,3% +0,04 +4,9% Platin (Spot) 966,35 963,00 +0,3% +3,35 +6,9% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,5% +0,01 +14,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 04, 2017 02:09 ET (06:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.