Am 03. August wurden die Zahlen für das 2. Quartal gemeldet und es konnte ein Rekordumsatz von 32,5 Mio. USD gemeldet werden, was für das 1. Halbjahr 2017 ein Umsatzplus von 16% einbrachte. Außerdem wurde veröffentlicht, dass am 01. August die Übernahme von Spectrum vereinbart worden ist. Diese Übernahme könnte den Umsatz des Unternehmens um bis zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...