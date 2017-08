SREN VX - Swiss Re gebuchte Bruttoprämien gehen im 1. Halbjahr zurück, H1 18,15 MRD $ EBS AV - Erste Group im Halbjahr mit weniger Gewinn - Aber höhere Dividende in Sicht, ERSTE Q2 NETTOGEWINN 362,5 MIO €; ERW. 339,6 MIO € ANDR AV - Andritz -Konzerngewinn im 1. HJ auf 130,8 Mio. Euro (+8,8%) gestiegen CLN VX - Der US-Spezialchemiekonzern Huntsman hat seine Pigmente-Sparte Venator an die Börse gebracht und putzt sich mit dem IPO für die geplante Fusion mit der Schweizer Clariant heraus. Der Erlös des Börsengangs fließt in vollem Umfang an die Konzernzentrale. Die Tochter übernimmt außerdem Schulden als Mitgift in die Eigenständigkeit. Insgesamt entlastet der Carve-out die Bilanz von Huntsman um rund 1,2 Millarden...

Den vollständigen Artikel lesen ...