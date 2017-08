Bei der offiziellen Einweihung begrüßten die Geschäftsführer der J. Schmalz GmbH und der Schmalz Inc. auch zahlreiche Regierungsvertreter, etwa den Vizegouverneur des Bundesstaates North Carolina, Dan Forest, und den Kongressabgeordneten David Price. Forest gratulierte dem Unternehmen zur Erweiterung in North Carolina und stellte die Bedeutung für die Region heraus. Geschäftsführer Wolfgang Schmalz betonte, wie wichtig der Bau für das Unternehmen sei - und für die Menschen vor Ort. "Die Eröffnung ist ein großer Schritt für uns. Zum einen haben wir die Voraussetzungen geschaffen, auch in Zukunft den wachsenden Bedarf ...

