FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter, aber weiter auf sehr hohem Niveau sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Nach der neuerlichen Rally vom Vortag wird am Freitag zunächst mit einer Konsolidierung der Gewinne gerechnet. Neue Tendenzen dürften sich dann mit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag ergeben. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 8.28 Uhr 6 Ticks auf 163,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,51 Prozent und das Tagestief bei 163,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 6.100 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 1 Tick auf 132,4 Prozent. Im langlaufenden BUXL-Futures geht es um 30 Ticks auf 165,42 Prozent nach unten.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2017 02:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.