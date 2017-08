Die HSBC hat die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Pfandbriefbank sollte zwar am 14. August über ein gutes Quartal berichten und die Jahreszielspanne für den Vorsteuergewinn bekräftigen, er bevorzuge aber die Aktie der Aareal Bank, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer Studie zu diesen beiden gewerbliche Immobilienfinanzierern am Freitag. Zudem verwies er darauf, dass das deutsche Geschäft mit gewerblichen Immobilienfinanzierungen wohl unverändert eines der umkämpftesten weltweit sei./ck/zb Datum der Analyse: 04.08.2017

