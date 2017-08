FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Händler rechnen jedoch mit weiteren Verlusten, sobald der Euro über die 1,19er-Marke zum US-Dollar springen sollte. Im Fokus steht am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht. Sollte er schwächer als erwartet ausfallen, dürfte dies für den befürchteten Druck auf den Dollar sorgen, den Euro nach oben treiben und den DAX damit unter die 12.100er-Marke drücken. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 8.28 Uhr 1 auf 12.137 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.146,5 und das Tagestief bei 12.135,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 900 Kontrakte.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2017 02:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.