MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Industrieproduktion in Juni nach einem starken Vormonat wieder etwas gesunken. Wie das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte, ging die Herstellung im Vergleich zum Mai um 0,1 Prozent zurück. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Im Mai hatte es allerdings einen noch stärkeren Produktionszuwachs als bisher bekannt gegeben. Das Statistikamt revidierte frühere Daten. Demnach sei die Produktion um 1,4 Prozent gewachsen und nicht wie zunächst gemeldet um 1,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Produktion im Juni saisonbereinigt um 2,7 Prozent./jkr/bgf/fbr

AXC0065 2017-08-04/09:15