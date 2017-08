FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts zunächst weiter zurückgehalten. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,07 Prozent auf 12 145,75 Punkte. Die Berichtssaison spielt zum Wochenausklang nach der Quartalszahlen-Schwemme vom Vortag kaum eine Rolle.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte im frühen Freitagshandel um 0,09 Prozent auf 24 801,12 Punkte vor. Auch der Technologiewerte-Index TecDax notierte mit 0,09 Prozent im Plus bei 2261,09 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,15 Prozent nach unten.

Zuletzt hatte vor allem der starke Euro den Markt belastet, da er der Exportwirtschaft das Leben schwerer machen kann. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1883 Dollar. Nach den etwas schwächer als erwartet ausgefallenen US-Jobdaten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP vom Mittwoch fürchten Börsianer, dass auch der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung enttäuschen könnte. Dies dürfte den Dollar weiter schwächen und den Euro im Gegenzug weiter aufwerten - mit entsprechend negativen Folgen für den Dax./ajx/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0067 2017-08-04/09:19