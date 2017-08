Paris Saint Germain (PSG) legt für Neymar 222 Millionen Euro auf den Tisch. Der Superstar des FC Barcelona wird in der kommenden Saison also für den französischen Meister auf Torejagd gehen. PSG wird Neymar heute um 13.30 Uhr vorstellen. Das Ziel ist klar: PSG will mit Neymar die Champions League gewinnen. Dem Sieger winken Einnahmen von mehr als 60 Millionen Euro.

