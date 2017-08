Tagesgewinner war am Donnerstag Nordex mit 6,87% auf 12,44 (211% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,63%) vor Tesla mit 6,51% auf 347,09 (222% Vol.; 1W 3,78%) und YY Inc. mit 4,04% auf 74,08 (147% Vol.; 1W 4,87%). Die Tagesverlierer: Valeant mit -5,91% auf 15,45 (121% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,81%), Siemens mit -3,06% auf 112,50 (192% Vol.; 1W -2,85%), FACC mit -2,18% auf 10,76 (442% Vol.; 1W 9,02%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (19550,12 Mio.), Glencore (18518,28) und Tesla (8823,28). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei FACC (442%), JinkoSolar (287%) und Tesla (222%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist JinkoSolar mit 28,04%, die beste ytd ist AMS mit...

