Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Juni etwas höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Juni etwas deutlicher als erwartet erhöht. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Den für Mai zunächst genannten Anstieg von 1,0 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,1 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Juni um 0,3 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist um Juni leicht gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts nahm er gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Im Vormonat waren die Umsätze nach revidierten Angaben um 0,1 Prozent gestiegen. Vorläufig war ein Minus von 0,1 Prozent berichtet worden. Die Umsatzdaten sind ein guter Vorlaufindikator der Industrieproduktion. Diese Daten werden am Montag (8.00 Uhr) veröffentlicht.

Australische Zentralbank senkt Prognose für BIP-Wachstum

Die australische Notenbank hat ihre kurzfristigen Prognosen für das Wirtschaftswachstum gesenkt. Als Grund führte die Zentralbank die Aufwertung des australischen Dollar an, der sich dämpfend auf das Wachstum auswirke. Die Reserve Bank of Australia (RBA) geht nun beim BIP-Wachstum bis Ende 2017 von 2,5 statt vorher 3 Prozent jährlich aus. Erst am Dienstag hatte RBA-Gouverneur Philip Lowe gewarnt, dass der steigende Dollar eine Bedrohung für Wachstum, Inflation und Beschäftigung geworden sei.

Moskau: Außenminister Russlands und der USA telefonieren wegen Krise

Inmitten zunehmender Spannungen zwischen den USA und Russland haben die Außenminister beider Länder ein Treffen vereinbart. Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Rex Tillerson verständigten sich in einem Telefonat am Donnerstag auf ein Gespräch am Rande des Asean-Regionalforums am Wochenende in Manila, wie das russische Außenministerium mitteilte.

Nato-Generalsekretär sieht Beziehungen zu Russland am Tiefpunkt

Die Beziehungen zwischen der Nato und Russland sind nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das Verhältnis sei "schwieriger als es zu jeglicher Zeit seit Ende des Kalten Krieges gewesen ist", sagte Stoltenberg am Donnerstag dem US-Fernsehsender CNN.

US-Senat verhindert vorerst Entlassung von Justizminister Sessions

Der US-Senat hat eine Entlassung des in Ungnade gefallenen Justizministers Jeff Sessions durch Präsident Donald Trump in der Sommerpause de facto verhindert. Die Kongress-Kammer stimmte am Donnerstag in ihrer letzten Sitzung vor dem Urlaub einstimmig für eine Vorgabe, nach der Trump nicht eigenmächtig neue Regierungsmitglieder ernennen kann. Dies gilt, bis der Kongress am 5. September seine Arbeit wieder aufnimmt.

Kosovos neues Parlament scheitert mit Wahl von Parlamentspräsident

Im neu gewählten Parlament des Kosovo ist am Donnerstag die Wahl eines Parlamentspräsidenten gescheitert. Die von früheren Rebellenführern geleitete Parteiallianz, die als stärkste Gruppierung das Vorschlagsrecht für das Amt hatte, verließ vor der Abstimmung das Plenum in Pristina. Ihr war es nicht gelungen, mithilfe anderer Parteien eine Mehrheit für einen Parlamentschef zu bekommen. Beobachter hielten ein Scheitern der Regierungsbildung und die Ausrufung von Neuwahlen für denkbar.

Polizei: IS-Kommandeur ordnete Anschlag auf Flugzeug in Australien an

Ein ranghohes Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Informationen der australischen Polizei Drahtzieher des vereitelten Anschlags auf ein Flugzeug. Der IS-Kommandeur habe eine Gruppe australischer Männer angewiesen, eine Bombe zu bauen und an Bord eines Flugzeugs zu schmuggeln, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Verdächtige wurden wegen Terrorismusvorwürfen angeklagt.

Brand in einem der höchsten Wolkenkratzer von Dubai

In einem der höchsten Wolkenkratzer in Dubai ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Es gebe keine Berichte über Verletzte, teilten die örtlichen Behörden mit. Das Feuer sei gelöscht worden. Angaben zur Brandursache wurden zunächst nicht gemacht. In dem Hochhaus mit dem Namen The Torch hatte es bereits vor zwei Jahren gebrannt.

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Juli +2,8% gg Vorjahr (PROG +2,8%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +2,1% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.