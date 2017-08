Der Versicherungskonzern kann Umsatz und Gewinn steigern. Für das Gesamtjahr rechnet Allianz-Chef Oliver Bäte nun mit einem Gewinn von 11,3 Milliarden Euro. Besonders stark entwickelt sich die Fondstochter Pimco.

Die Allianz-Fondstochter Pimco hat nach ihrer jahrelangen Krise die Kurve gekriegt. Im zweiten Quartal sei Pimco unter dem Strich von Anlegern frisches Geld in Höhe von 52 Milliarden Euro zugeflossen, teilte Europas größter Versicherer am Freitag bei der Vorlage seines Zwischenberichts in München mit und sprach von einem Rekord. "Pimco hat sich wieder zu einem starken Antrieb der Ergebnisse der Allianz-Gruppe entwickelt", sagte Konzern-Finanzchef Dieter Wemmer. Allein ein Großkunde habe 19 Milliarden Euro bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...