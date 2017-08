Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts zunächst weiter zurückgehalten. Der Dax (DAX 30) sank in den ersten Handelsminuten um 0,07 Prozent auf 12 145,75 Punkte. Die Berichtssaison spielt zum Wochenausklang nach der Quartalszahlen-Schwemme vom Vortag kaum eine Rolle.

