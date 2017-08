Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson mit "Buy" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Baumaschinenherstellers seien zu niedrig bewertet, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen profitiere von einer guten Stellung bei den Kunden sowie einem positiven Branchenumfeld in der Bau- und der Landwirtschaft. Zudem sollte die geografische Expansion das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren antreiben. Auch der freie Mittelzufluss (FCF) sollte sich verbessern./mis/gl Datum der Analyse: 04.08.2017

ISIN: DE000WACK012